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Košarka

Lakovič ostaja v Španiji, odslej na klopi Tenerifa

Las Palmas, 16. 06. 2026 11.46 pred 32 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Jaka Lakovič

Slovenski košarkarski trener in nekdanji dolgoletni reprezentant Jaka Lakovič ostaja v Španiji. Kot so zapisali pri Sportandu, bo nekdanji trener nemškega Ulma, ki je aprila izgubil službo pri španski Gran Canarii, po novem sedel na trenersko klop prvoligaša La Lagune iz Tenerifa.

Odločitev je bila sprejeta po oceni več kandidatov za mesto glavnega trenerja, so zapisali pri Sportandu.

Njegov glavni izziv bo ohranjanje tekmovalne kontinuitete enega najstabilnejših projektov v španski košarki v zadnjih letih. La Laguna Tenerife je redno v zgornjem delu lestvice ACB in je ohranila pomembno prisotnost tudi v evropskih tekmovanjih, zato bo novi glavni trener od prvega dne prišel v zahtevno okolje.

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O začetnem zanimanju za Jako Lakoviča je prvi poročal Aurinegro Basket, novico o dogovoru pa sta potrdili Noelia Gomez Mira in Olga Lorente. Na Tenerifu bo 47-letni Lakovič nasledil Txusa Vidorreto. Lakovič je to sezono začel na klopi Gran Canarie, kamor je prvič prišel poleti 2022. Aprila je po slabih rezultatih izgubil službo, ekipa pa je po koncu sezone tudi izpadla iz prve španske lige.

Pred tem je bil Lakovič tri sezone na čelu nemškega kluba Ratiopharm Ulm. Na položaju pomočnika trenerja je bil pri Bilbau, kjer je tudi začel svojo samostojno trenersko pot, kasneje je sedel tudi na klopi Joventuta. Ljubljančan je igralsko kariero končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Bil je tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener.

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
16. 06. 2026 12.31
Verjetno bi rad nekoč vodil Barcelono, ampak za to nalogo je še vedno preslab trener. Mogoče se mu pa nekoč posreči Panathinaikos. No, do takrat je bolje da kruh sluzi v Španiji.
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0 0
Djangoman
16. 06. 2026 12.31
vzameš v službo človeka ki je bil ob službo zaradi slabih rezultatov. Kaj gre le lahko narobe ...
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0 0
Amor Fati
16. 06. 2026 12.37
Le kolikokrat je bil denimo Jure Zdovc odpuščen zaradi slabih rezultatov, pa je vedno znova našel nov angazma 🤣
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