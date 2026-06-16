Lakovič ostaja v Španiji, odslej na klopi Tenerifa

Njegov glavni izziv bo ohranjanje tekmovalne kontinuitete enega najstabilnejših projektov v španski košarki v zadnjih letih. La Laguna Tenerife je redno v zgornjem delu lestvice ACB in je ohranila pomembno prisotnost tudi v evropskih tekmovanjih, zato bo novi glavni trener od prvega dne prišel v zahtevno okolje.

O začetnem zanimanju za Jako Lakoviča je prvi poročal Aurinegro Basket, novico o dogovoru pa sta potrdili Noelia Gomez Mira in Olga Lorente. Na Tenerifu bo 47-letni Lakovič nasledil Txusa Vidorreto. Lakovič je to sezono začel na klopi Gran Canarie, kamor je prvič prišel poleti 2022. Aprila je po slabih rezultatih izgubil službo, ekipa pa je po koncu sezone tudi izpadla iz prve španske lige.

Pred tem je bil Lakovič tri sezone na čelu nemškega kluba Ratiopharm Ulm. Na položaju pomočnika trenerja je bil pri Bilbau, kjer je tudi začel svojo samostojno trenersko pot, kasneje je sedel tudi na klopi Joventuta. Ljubljančan je igralsko kariero končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Bil je tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener.