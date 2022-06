Lakovič se iz Nemčije seli v Španijo

Jaka Lakovič špansko košarko pozna dobro, saj je pet let nosil dres Barcelone, s katero je osvojil Evroligo in dva španska naslova. Ljubljančan je igralsko kariero končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Najprej je bil pomočnik v B-ekipi Barcelone in tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci. Z njo je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je 43-letni strokovnjak poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener.

Zadnje tri sezone je vodil nemški Ratiopharm Ulm in ga dvakrat popeljal do polfinala nemške lige, v zadnji sezoni pa do osmine finala.