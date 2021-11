Lakovič z Ulmom preti Cedeviti Olimpiji

Da bo naloga za Ljubljančane še toliko težja, bo poskrbel strateg nemškega moštva Jaka Lakovič, ki odlično pozna dobre in slabe strani Cedevite Olimpije. V taboru slednje si po porazu sredi prejšnjega tedna v Bursi želijo vrniti na zmagovalne tirnice na mednarodnem prizorišču. Zeleno-oranžna zasedba ima po treh odigranih krogih 7DAYS Eurocupa na svojem računu dve zmagi in že omenjeni poraz, tako da je nov uspeh pred domačimi navijači skorajda nujen, če želijo varovanci Jurice Golemca slediti pred letošnjo sezono ambiciozno začrtanim ciljem.

"Pričakujemo težko tekmo. Ulm se v zadnjem obdobju dviguje v formi in igra odlično. Naši tekmeci premagujejo zelo dobre ekipe, ki jim stojijo nasproti. Z ekipo prihaja tudi Jaka Lakovič, odličen mladi trener, ki se je že dokazal. Ekipa Ulma je zelo disciplinirana in organizirana, igra nemškega moštva ima glavo in rep, zato je pred nami zahtevna naloga. Tako kot na zadnjih nekaj domačih tekmah si tudi tokrat želimo, da se nam navijači pridružijo v dvorani in nas podprejo, saj nam je veliko lažje z njimi. Potrebovali jih bomo, da so naš šesti igralec in nam dajo veter v hrbet," je pred tekmo za uradno klubsko spletno stran dejal trener ljubljanskih zmajev Jurica Golemac, ki bo lahko računal na vse razpoložljive moči.