Lakovičeva četa razžalostila Stožice: Cedevita Olimpija klonila v drugem podaljšku

Ljubljančani so v drugem polčasu nadoknadili 21 točk zaostanka, štiri minute pred koncem rednega dela so imeli osem točk prednosti, na koncu pa so morali priznati premoč gostom, ki so bili v podaljških bolj zbrani in natančni. Nemška zasedba, ki jo vodi slovenski strokovnjak Jaka Lakovič, je v prvem polčasu dosegla 48 točk in v 19. minuti vodila z 48:27. Kljub zaostanku 62:70 so gostje z delnim izidom 8:0 izenačili na 70:70 in imeli v zadnji sekundi rednega dela priložnost za zmago.