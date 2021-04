LaMarcus Aldridge zaradi težav s srcem zaključil košarkarsko kariero

LaMarcusa Aldridga je leta 2006 kot drugega na naboru izbral Portland. Zanj je igral do leta 2015, ko je odšel k San Antonio Spursom, za katere je nastopal vse do letos. Nekaj zadnjih tekem pa je odigral v dresu Brooklyn Netsov, ki so ga pripeljali kot prostega košarkarja. Sedemkrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, dvakrat se je uvrstil v drugo idealno peterko sezone (2015 in 2018), trikrat pa v tretjo (2011, 2014, 2016). V povprečju je dosegal dobrih 19 točk in 8,2 skoka na tekmo. Nastopil je na 1.029 srečanjih rednega dela, 72-krat pa je zaigral tudi v končnici. Zadnjič je na parket stopil 10. aprila proti LA Lakersom, ko je dosegel 12 točk.

"Svojo zadnjo tekmo sem odigral ob tem, ko sem se ukvarjal z neenakomernim bitjem srca. Kasneje se je ta ritem še poslabšal, kar me je zelo zaskrbelo. Naslednje jutro sem ekipi povedal, kaj se mi je dogajalo. Odlično so se odzvali in mi v bolnišnici zagotovili pregled."

"Čeprav sem sedaj bolje, je občutek, ki sem ga imel tisti večer, nekaj najstrašnejšega, kar sem kdaj občutil. Glede na vse to sem sprejel zahtevno odločitev, da zaključim NBA kariero. 15 let sem na prvo mesto postavljal košarko, sedaj pa je čas, da nanj postavim družino in svoje zdravje."

"Hvaležen sem za vse, kar mi je dal ta šport. Za vse vzpone in padce, za vsa prijateljstva, ki sem jih sklenil. Zahvalil bi se Portlandu, ker je na izboru izbral suhljatega fanta iz Teksasa in mu ponudil priložnost. Mesto Portland mi je dalo nekaj nepozabnih let, za vedno bo ostalo v mojem srcu. Rad bi se zahvalil Spursom, da so me sprejeli v družino in mi dali pet zabavnih let. Rad pa bi se zahvalil tudi Brooklynu. V igri, ki se tako spreminja, ste me povabili, naj pridem in počnem to, kar počnem najbolje. Žal mi je, da ni trajalo dlje, a sem se vseeno zabaval, ko sem bil del te skupine."

"Nikoli ne veš, kdaj se bo neka stvar končala, zato poskrbite, da v njej uživate sleherni dan. In resnično lahko rečem, da sem počel prav to," je v objavi na Twitterju zapisal Aldridge.