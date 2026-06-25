LaMelo Ball od naslednje sezone dalje soigralec Edwardsa pri Minnesoti

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Z Anthonyjem Edwardsom in LaMelom Ballom v moštvu bo Minnesota v naslednji sezoni imela enega najmočnejših organizatorskih parov v ligi. Charlotte bo poleg Balla k volkovom poslal tudi Josha Greena, nekdanjega soigralca našega Luke Dončića pri Dallas Mavericksih, v zameno pa bodo sršeni dobili Naza Reida, ki je bil v sezoni 2023–24 izbran za najboljšega šestega igralca v ligi. Poleg Američana bo Minnesota v Charlotte poslala tudi nezaščiten izbor v prvem krogu nabora leta 2033, tri menjave nabora v prvem krogu (2028, 2029, 2030) in tri nabore v drugem krogu (2029, 2032, 2033).

Naz Reid se kot del menjave seli iz Minesote v Charlotte. FOTO: AP

Ball ima za seboj pri Hornetsih dobro sezono. 24-letnik je na 72 tekmah minule sezone v povprečju dosegal 20 točk, 7 podaj in 5 skokov na tekmo ter bil glavno gonilo v napadu svojega moštva. Ravno njegova zmožnost podajanja žoge soigralcem in dvigovanja ravni igre bi lahko dodatno pomagala Edwardsu, slednji pa lahko s svojo zmožnostjo doseganja točk iz vseh položajev omogoči več prostora novemu soigralcu.

Z Edwardsom in Ballom, ki sta bila leta 2020 na naboru lige izbrana kot prvi in tretji, bodo Timberwolvesi zdaj postali ena hitrejših in bolj nepredvidljivih ekip v ligi NBA, saj imajo dva vrhunska kreatorja igre, ki lahko potek srečanja v trenutku obrneta v korist svojega moštva.