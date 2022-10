Lanska finalista lige NBA novo sezono začela z zmagama

Aktualni prvaki lige NBA so svoje šampionske prstane prejeli pred domačega občinstva polnim Chase Centrom. Kljub razburkanim pripravam, med katerimi sta Draymond Green in Jordan Poole spor med treningom poskušala razrešiti s pestmi, Warriorsi očitno nameravajo nadaljevati svojo dinastijo. Green je kljub krajši odsotnosti od moštva zaradi omenjenega incidenta prvo tekmo sezone začel v prvi peterki. Štirim točkam je dodal po pet skokov in podaj. Poole pa je v igro vstopil s klopi in 12 točkam dodal sedem podaj. A glavna zvezda tekme je bil lanski MVP finala Stephen Curry, ki je kljub zelo slabem metu z razdalje (4/13) dosegel 33 točk, dodal jim je šest skokov, sedem podaj in presenetljive štiri ukradene žoge. Klay Thompson je dodal 18 točk, Andrew Wiggins pa 20 točk.

Prvaki so tekmo vseskozi nadzirali in največ vodili za 27 točk, prva zvezdnika Lakersov LeBron James (31 točk, 14 skokov, 8 podaj) in Anthony Davis (27 točk, 7 skokov, 4 ukradene žoge) pa razpoloženih domačinov nista mogla ukrotiti. Russell Westbrook, ki se po lanskem prestopu v Los Angeles ni proslavil, je tekmo začel v prvi peterki in 19 točkam dodal 11 skokov. Prenovljeni Lakersi od novih članov ekipe niso dobili veliko, saj Lonnie Walker IV, Patrick Beverley, Juan Toscano-Anderson in Matt Ryan niso presegli petih točk. Končni izid 123:109 bi bil torej lahko za Lakerse veliko hujši.