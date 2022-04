Lanska finalista zanesljivo začela končnico, Miami zmlel Atlantto

Ekipe Miamija, Milwaukeeja in Bostona na vzhodnem delu severnoameriške košarkarske lige NBA ter Phoenixa na zahodnem so v prvem krogu končnice povedle z 1:0 v zmagah. Favorizirane ekipe so zabeležile domače zmage, tudi branilci naslova Milwaukee Bucks, ki so s 93:86 ugnali Chicago Bulls.

V Miamiju so Heat, prvi nosilci vzhodnega dela lige, s 115:91 odpravili Atlanto Hawks, Phoenix Suns, prvi nosilci zahodne konference, pa so bili z 99:91 boljši od New Orleans Pelicans. Celtics so v Bostonu tesno premagali Brooklyn Nets s 115:114. Goran Dragić je bil tretji strelec poraženih gostov, čeprav je v igro vstopil s klopi. V 26 minutah je dosegel 14 točk, pet skokov ter imel po eno podajo in ukradeno žogo, s tem pa je imel najboljši statistični učinek gostujočega moštva. PREBERI ŠE Tatum zadel ob zvoku siren in izenačeno tekmo odločil v prid Bostona Več sledi! Liga NBA, 18. april, končnica: - vzhod: Miami Heat - Atlanta Hawks 115:91

- Miami vodi v zmagah z 1:0; Boston Celtics - Brooklyn Nets 115:114

(Goran Dragić 14 točk, 5 skokov v 26 min. za Brooklyn)

- Borston vodi v zmagah z 1:0; Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 93:86

- Milwaukee vodi v zmagah z 1:0; - zahod: Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 110:99

- Phoenix vodi v zmagah z 1:0.