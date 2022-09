Las Vegas Aces prvakinje lige WNBA

Košarkarice Las Vegas Aces so osvojile svoj prvi naslov v severnoameriški ligi WNBA. Na četrti tekmi finala proti ekipi Connecticut Sun so zmagale s 87:71 in v boju na tri zmage s 3:1 osvojile naslov v najmočnejši ligi na svetu. Aces je prva ekipa iz Las Vegasa, ki je osvojila naslov v večji ameriški profesionalni ligi.

Najboljša strelka odločilne tekme je bila Chelsea Gray z 20 točkami, ki jim je dodala še šest podaj in pet skokov, po tekmi so jo izbrali tudi za najkoristnejšo igralko (MVP).