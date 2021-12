Laščane bo reševal Pipan

Zasedba iz Laškega je v dosedanjem delu lige NKBM vpisala osem porazov in zgolj eno zmago. Po sobotnem porazu proti Triglavu so se razšli z dosedanjim trenerjem Robijem Ribežlom. Laško zaseda zadnje mesto na lestvici slovenskega prvenstva. Laščani in Ribežl, ki je ekipo vodil tretjo sezono, so se v ponedeljek dogovorili za prekinitev pogodbe. Glede na objave na družbenih omrežjih bo Laščane v nadaljevanju sezone vnovič vodil 62-letni Aleš Pipan, s katerim je Zlatorog leta 2004 osvojil slovenski pokal. Savinjčan je bil v slovenskem košarkarskem prvenstvu nazadnje trener košarkarjev Šentjurja, s katerimi pa po koncu prejšnje sezone ni podaljšal sodelovanja.

Pipan je Laščane vodil štirikrat: med letoma 1997 in 2000, 2003 in 2005, 2008 in 2011 ter 2015 in 2018.