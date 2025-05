Laskava nagrada lige NBA za Pritcharda

Drugo mesto je osvojil Malik Beasley iz Detroita, ki je za prvo mesto prejel 13 glasov, tretje in četrto mesto pa sta zasedla igralca Clevelanda Ty Jerome in DeAndre Hunter. V rednem delu sezone je Payton Pritchard s klopi Bostona v povprečju na igrišču prebil 28,4 minute in dosegal 14,3 točke, 3,8 skoka in 3,5 podaje. Obenem je bil tudi edini košarkar, ki je kot igralec s klopi dosegel več kot tisoč točk (1079). Odigral je 80 tekem, na 77 je v igro vstopil s klopi za rezervne igralce.