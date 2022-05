Laso: Dončić je poseben, ker se lahko prilagodi vsaki situaciji

Dončić je seveda prvo ime Dallasa v letošnji končnici lige NBA, Mavsi so v prvem krogu končnice izločili zasedbo Utaha, v drugem krogu pa prvo moštvo rednega dela Phoenix. Sedaj jih čakajo Golden State Warriorsi, ki imajo prednost domačega igrišča, toda to se je že proti Phoenixu pokazalo, da ni nujno ključnega pomena.

Medtem ko se bo Dončić boril, da bi Dallas Maverickse po zmagi nad Phoenix Sunsi v polfinalu zahodne konference potisnil na višjo raven v končnici, so se košarkarji madridskega Reala vrnili v Beograd, da se potegujejo za nov naslov evropskega klubskega prvaka. In za prvo lovoriko v tej konkurenci po Dončićevem odhodu, za 11. naslov prvaka Evrolige ("undecima").

Luka Dončić je 2. maja 2018, le nekaj mesecev po tem, ko je dopolnil 19 let, popeljal Real Madrid do legendarnega desetega naslova za madridski klub v Evroligi, tako imenovano "decimo". To je bila takrat za mladega slovenskega zvezdnika krona v spektakularnem letu, tik preden je stopil na pot, kjer je zdaj v vlogi enega vidnejših "obrazov" lige NBA.

Trener Reala Pablo Laso je pojasnil, zakaj je njegov nekdanji varovanec tako poseben. "Luka je bil odličen igralec, odkar je prišel v Real Madrid, ko je bil star 13 let," je povedal Laso na novinarski konferenci zaključnega turnirja četverice v Evroligi. "Ampak od tistega dne je tudi odlična oseba. To ga je naredilo tako velikega. Ko so ljudje govorili o ligi NBA in o tem, kako bo tam igral, nisem imel dvomov. Brez dvoma, da bo igral dobro. Ker je verjetno najboljša stvar, ki jo ima, da se lahko tako kot oseba in kot igralec prilagodi vsaki situaciji. In to je nekaj, kar imaš ali nimaš. In Luka ima."

Dončića so že v mladosti prepoznali kot prav posebnega talenta, ki je bil korak pred svojimi vrstniki. Laso mu je dal ogromno, saj mu je zaupal in ga pustil, da igra. Pri 15 letih ga je pripeljal v člansko ekipo in pri 16 letih je že postal stalnica v rotaciji belega baleta v zahtevni konkurenci Evrolige.

Dončić se je kot še mladoleten uveljavil kot ključni igralec ekipe, ki si želi osvojiti vse naslove. Ko se je superzvezdnik Real Madrida in MVP Evrolige Sergio Llull hudo poškodoval pred sezono 2017–2018, se je Dončić pojavil kot nesporni vodja moštva, človek, ki bo nosil odgovornost za nadaljevanje tega kluba. Odgovornost je prevzel nase in jih popeljal do naslova. Leta 2018 je v Beogradu dobil nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) finalnega turnirja Evrolige, njegovo povprečje na dveh tekmah pa je bilo 15,5 točke, pet skokov in tri podaje.

"Zelo sem vesel zanj. Želim mu srečo," je na koncu še dejal Laso.