Laso: Dončić najboljši v Evropi, toda Real brez njega ne bo slabši

Carigrajska Darušafaka bo kot prva preizkusila pripravljenost madridskega Reala v novi sezoni Evrolige, v kateri bo kraljevi klub branil jubilejni (in rekordni) deseti naslov. V ekipi trenerja Pabla Lasaje tudi slovenski branilec Klemen Prepelič, ki pa ga s soigralci čaka težka naloga: nadomestiti bodo morali izjemne predstave Luka Dončića, potem ko se je Ljubljančan po šestih letih v Madridu, kjer se je prelevil v enega najboljših košarkarjev stare celine, preselil čez lužo k Dallas Mavericks.

"Ves ta čas, ko sem pri Madridu, nisem nikoli mislil, da je moja ekipa slabša od tiste iz prejšnje sezone," je na vprašanje o Dončiću pred tekmo z Darušafako odgovoril Laso. "Vedno je težko primerjati. Z negativnega vidika ti rečejo, da si izgubil Dončića, najboljšega igralca Evrope, enega najbolj odločilnih, tako da misliš, da si slabši. A vedno poskušam iz igralcev iztisniti več reči, da bi bili še boljši,"dodaja prekaljeni strateg.

Priti na zaključni turnir je tudi matematika

Za cilj si je postavil dobro igro od začetka sezone in čim več zmag predvsem na domačem parketu, Real pa bo Lasovih besedah želi zgolj osvojiti eno od prvih osmih mest, ki vodijo v končnico.

"Če je težje priti na zaključni turnir kot ga osvojiti? Da, meni se zdi, da je. Na 'Final Fouru' moraš dobiti dve tekmi, da pa prideš do tja pa moraš trikrat zmagati v končnici, še prej pa najmanj 16- ali 17-krat, skorajda gre za vprašanje matematike. Tekom sezone vidiš ekipe in si misliš, da bi jih, če pridejo na 'Final Four', lahko premagal, a do tja moraš priti. To, da ti uspe, je neverjeten uspeh,"je v pogovoru z domačimi mediji še povedal Laso.

'Vitoria je moje mesto'

"Ne razmišljam preveč o tem, da bo zaključni turnir v Vitorii, čeprav je to moje mesto, tam sem se rodil in tam smo osvojili državni naslov, pokal in superpokal, a več ne morem povedati ... Upajmo, da bomo igrali v Vitorii,"priznava Realov strateg.

Velika obremenitev bo očitno v prihajajoči sezoni na Sergiu Llulluin Facundu Campazzu, ki je tudi prevzel Dončićevo številko dresa (7). Laso pravi, da se ne obremenjuje s položajem organizatorja igre, kjer vidi, če bo to potrebno, tudi štajerskega ostrostrelca Prepeliča.

'Klemen, Rudy in Fabien lahko pomagajo v vsakem trenutku'

"Miren sem, kar se tiče položaja organizatorja igre. Imam dva igralca, ki sta med najboljšimi v Evropi na svojem položaju, menim pa, da bi lahko bila pomoč Melwina (Pantzarja) tekom sezone še kako pomembna. Fanta že poznamo in lahko nam pomaga. Tudi Fabien (Causeur), Rudy, (Fernandez) in Klemen nam lahko tam pomagajo v katerem koli trenutku," dodaja Laso.

"Ekipo smo sestavili z zavedanjem, da smo v zadnjih sezonah morali odigrati skorajda 80 tekem, želimo pa biti konkurenčni iz dneva v dan. Upam, da vseh 16, ki jih bo začelo sezono, ne bo imelo nikakršnih težav, čeprav bo meni nato težje odmerjati minute. Raje sam odločam o tem, kdo ne bo igral, kot da bi moral to storiti zaradi poškodb. Iz tega smo v minuli sezoni že doktorirali."