Košarka

Lastnica Lakersov namignila: LeBron se morda ne bo vrnil

Los Angeles, 17. 02. 2026 19.31 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
J.B.
LeBron James

Nekdanja večinska lastnica Los Angeles Lakersov Jeanie Buss je pretresla košarkarsko javnost z izjavo, da ni prepričana, ali bo LeBron James tudi v prihodnje ostal član franšize. Najboljši strelec v zgodovini lige NBA pogodbe za prihodnjo sezono še nima. Pri odločitvi o nadaljevanju svoje kariere pa bo imel povsem proste roke.

LeBron James je v nedeljo izjavil, da še ni prepričan, ali bo nadaljeval kariero tudi po tej sezoni. Bussova je poudarila, da bo odločitev o njegovi prihodnosti povsem prepustila njemu, ob tem pa priznala, da dvomi o njegovi vrnitvi – bodisi zaradi morebitne upokojitve bodisi zaradi odhoda v drugo sredino.

"Nikoli ne reci nikoli, a za zdaj nam ni dal nobenega namiga, da bi utegnil ostati," je za CNBC povedala Jeanie Buss. "Zaslužil si je pravico, da sam odloči, kako se bo njegova kariera nadaljevala."

Jeanie Buss ne ve, kje in če sploh bo LeBron James nadaljeval svojo kariero.
Jeanie Buss ne ve, kje in če sploh bo LeBron James nadaljeval svojo kariero.
FOTO: Profimedia

Po poročanju ESPN naj bi med Bussovo in Jamesom v preteklih letih prihajalo do precejšnjih trenj. Lastnica naj bi bila nezadovoljna z Jamesovim vplivom in vlogo agencije Klutch Sports, s prestopom Russlla Westbrooka, z izborom njegovega sina Bronnyja na naboru. Razmišljala naj bi celo, da mu ne podaljša pogodbe, so namigovali ameriški mediji.

Novinar ESPN Dave McMenamin pa je kljub temu nedavno zapisal, da si vodstvo Lakersov pod taktirko generalnega direktorja Roba Pelinke želi, da bi James, če se odloči za 24. sezono v ligi NBA, kariero končal prav v dresu jezernikov.

Družina Buss je sicer lani prodala večinski delež kluba Marku Walterju.

košarka lebron james los angeles lakers jeanie buss

