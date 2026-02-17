Lastnica Lakersov namignila: LeBron se morda ne bo vrnil

LeBron James je v nedeljo izjavil, da še ni prepričan, ali bo nadaljeval kariero tudi po tej sezoni. Bussova je poudarila, da bo odločitev o njegovi prihodnosti povsem prepustila njemu, ob tem pa priznala, da dvomi o njegovi vrnitvi – bodisi zaradi morebitne upokojitve bodisi zaradi odhoda v drugo sredino.

"Nikoli ne reci nikoli, a za zdaj nam ni dal nobenega namiga, da bi utegnil ostati," je za CNBC povedala Jeanie Buss. "Zaslužil si je pravico, da sam odloči, kako se bo njegova kariera nadaljevala."