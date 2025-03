Lastnica Lakersov: Dončić je globalni superzvezdnik

Priimek "Buss" ima v ameriškem košarkarskem svetu bogato zgodovino. Zdaj že pokojni ameriški podjetnik, investitor in kemik Jerry Buss je leta 1979 postal lastnik Los Angeles Lakersov in z njimi osvojil 10 šampionskih prstanov. Po njegovi smrti leta 2013 se je lastništvo dveh tretjin franšize razdelilo med šest otrok. Jeanie Buss je postala predsednica Lakersov, njen brat Jim Buss pa izvršni podpredsednik košarkarskih operacij. Omenjena se glede številnih odločitev nista strinjala, Jeanie je bratove odločitve večkrat javno kritizirala, leta 2017 pa njega in Mitcha Kupchaka odpustila. Njuna položaja sta zasedla Magic Johnson in Rob Pelinka.

Bussova je leta 2020 prvič v vlogi lastnice franšize postala prvakinja lige NBA, tri leta pozneje pa z Lakersi osvojila pokal NBA. Najodmevnejšo potezo letošnjega koledarskega leta je storila pred dobrim mesecem, ko je v vijoličasto-zlati dres oblekla slovenskega zvezdnika Luko Dončića. "Z vidika lastnice se zdijo določeni igralci v Ligi NBA nedotakljivi. Nemogoče jih je dobiti, razen če jih izbereš na naboru novincev. To so igralci, ki jih ekipe načeloma ne zamenjajo. A pojavila se je priložnost ..." je o selitvi 26-letnika povedala Bussova.