Lastnik Dallasa pa se še kar ponavlja 'mantro': Dončića smo prodali, da postanemo boljša ekipa

Repi senzacionalnega trada Luka Dončića iz Dallasa v Los Angeles se še, kot kaže, ne bodo prav hitro polegli. Da zadeva še tli, je v tem primeru poskrbel večinski lastnik ekipe Dallas Mavericks Patrick Dumont, ki je v pogovoru s tamkajšnjimi novinarji zatrdil, da so Teksašani sestavili ekipo, ki je in bo strah in trepet lige NBA. Novinarji so ga je sicer spomnili, da je večina prvokategornikov poškodovanih ali kako drugače odsotnih, da se končnica vse bolj oddaljuje, pa ponavlja svojo mantro o dobrem poslu in spodbudnih obetih za prihodnost ...