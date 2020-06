Lastnik Dončićevega Dallasa Cuban pripravljen poklekniti z igralci

"Upam, da se bomo lahko prilagodili," je Cuban povedal za ESPN . "Upam, da bomo dovolili igralcem, da delajo, kar jim srce reče, naj naredijo. Podprl jih bom." Pravila lige NBA so trenutno toga in igralcem in trenerjem zapovedujejo, da med intonacijo himne stojijo. Toda Cuban je ocenil, da bi liga lahko spremenila svoje stališče, ko se bo sezona predvidoma nadaljevala 31. julija v Disney Worldu na Floridi. Torej, da bo liga NBA omogočila igralcem izraziti protest proti rasni neenakosti. "Bil bi ponosen nanje. Pridružil bi se jim," je dejal ameriški milijarder, ki pa je leta 2017 igralce Dallasa prosil, naj ne pokleknejo na koleno v izraz podpore nekdanjemu igralcu NFL Colinu Kaepernicku .

"Mislim, da smo se od takrat veliko naučili. Mislim, da smo se od takrat razvili kot družba. To je res edinstven trenutek, ko lahko rastemo kot družba in se zavedamo izzivov, s katerimi se srečujejo manjšinske skupnosti."61-letni milijarder meni, da klečanje med himno ne predstavlja nobene žalitve ameriške zastave ali države. S tem stališčem se Cuban zelo razlikuje od uradnega stališča ameriške administracije na čelu s predsednikomDonaldom Trumpom, ki je celo prepričan, da bi morali igralcem prepovedati klečanje in jih kaznovati. Prvi zvezdnik Dallasa je Dončić. Na spletnih forumih onstran velike luže se je razvila zanimiva polemika, ali bi se morali ameriškim košarkarjem pri klečanju pridružiti tudi košarkarji, ki so v ligo NBA prišli iz drugih držav oziroma celin.

Nekateri so prepričani, da se bo igralce, med njimi tudi Dončića, v vsakem primeru ocenjevalo, ali bo pokleknil in pokazal solidarnost ali če ne bo klečal. Prebrati je bilo možno tudi mnenja, da naj Evropejci ostanejo nevtralni in se ne vpletajo v zadeve, ki se jih ne tičejo, medtem ko so uporabniki foruma iz ZDA prepričani, da bi moralo moštvo ostati enotno tudi v takšnih primerih ter izraziti solidarnost.