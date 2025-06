Lastnik Panathinaikosa grozil predsedniku Olympiakosa, da bo posilil njegovo hčerko

Trener Panathinaikosa, Ergin Ataman, je po tekmi besnel nad navijači rdeče-belih in sodniškim kriterijem, preložitev tekme pa je označil kot potezo, ki ustreza Olympiacosu. Izrazil je nezadovoljstvo nad odločitvijo in poudaril, da bi morali tekmo odigrati po načrtu.

Ob tem je dodal: "Prva stvar, nobena navijaška skupina ne more žaliti moje Turčije. To je rasizem! In druga stvar, to kar so naredili družini Giannakopoulosa ne spada v šport. Kdor je to naredil je baraba. Tu je še seveda tudi sojenje - oni so imeli 33 prostih metov, mi pa le 17, kljub njihovi agresivni igri."