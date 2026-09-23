Latvijski reprezenant okrepil košarkarske zmaje

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Rihards Lomažs bo v novi sezoni nosil dres Cedevite Olimpije. 193 centimetrov visoki branilec prinaša izkušnje iz evropskih tekmovanj, reprezentančnih tekem in številnih evropskih lig. V sezoni 2025/26 je za Neptūnas nastopal v BKT EuroCupu in bil eden ključnih igralcev litovske zasedbe. Na 16 tekmah je v povprečju dosegal 18,6 točke, 4,1 asistence in 3,1 skoka, za tri točke pa metal 38,8-odstotno. Zdaj bo v istem tekmovanju igral v zeleno-oranžnem dresu.

Chechu Mulero in Davor Užbinec FOTO: Damjan Žibert

"V zadnjem obdobju smo se soočili s številnimi poškodbami igralcev, zato smo morali reagirati in poiskati okrepitev. Rihards Lomažs je izkušen in dokazan igralec, ki je nastopal na najvišji evropski ravni ter je pomemben član latvijske reprezentance, zato smo zelo zadovoljni, da smo ga uspeli pripeljati v Ljubljano. Njegove izkušnje in kakovost bodo za našo ekipo zelo pomembne. Naša želja je, da se bo hitro vključil v moštvo in ekipi pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev v vseh tekmovanjih, v katerih bomo nastopali," je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

"Zadovoljni smo, da se nam je pridružil Rihards Lomažs. Zaradi številnih poškodb, s katerimi se spopadamo pred začetkom sezone, smo morali razširiti igralski kader. Gre za izkušenega igralca, s katerim sem že sodeloval pri ASVEL-u in ki lahko igra na obeh branilskih položajih, zato verjamem, da bo naši ekipi lahko v veliko pomoč. Časa za spoznavanje moštva in našega sistema pred začetkom sezone ne bo veliko, vendar se bo zaradi svojih izkušenj lahko hitro prilagodil. Obenem lahko pomaga tudi preostalim igralcem pri njihovem napredku ter celotni ekipi pri čim hitrejšem vzpostavljanju tekmovalnega ritma. V pripravljalnem obdobju se nam pridružuje nekoliko pozneje, a glede na težave, ki smo jih imeli pri sestavljanju ekipe za trenažni proces, hkrati prihaja ob pravem času," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Gre za velik in ugleden klub, o katerem sem slišal le pozitivne stvari. Veselim se tudi ponovnega sodelovanja s trenerjem Mitrovićem. Že pred nekaj leti sva bila blizu ponovnega sodelovanja, zato sem vesel, da se je zdaj ponudila priložnost, da končno znova združiva moči. Naše ambicije so visoke v vseh tekmovanjih, v EuroCupu, Ligi ABA in domačih tekmovanjih. Vesel sem, da sem tukaj, in se že veselim vznemirljive ter uspešne skupne sezone," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Rihards Lomažs.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert

Rihards Lomažs je svojo košarkarsko pot začel v Latviji, kjer je igral tudi za Ventspils. Pozneje je nastopal v Franciji, Nemčiji, Turčiji, Španiji, Italiji in Litvi. Z ASVEL-om, kjer je med drugim že sodeloval tudi z glavnim trenerjem članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdanom Mitrovićem, in Virtusom iz Bologne je okusil Evroligo, v pretekli sezoni pa v EuroCupu pokazal, da lahko ob doseganju točk skrbi tudi za soigralce. V 13. krogu sezone je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca kola v Evropskem pokalu.

Slovenski košarkarski navdušenci so ga lahko bolje spoznali na domačem obračunu EuroCupa proti Neptūnasu v minuli sezoni, na katerem je Lomažs dosegel 25 točk, ter na avgustovskem prijateljskem dvoboju slovenske in latvijske reprezentance v Tivoliju, na katerem je ob 22 doseženih točkah podelil devet asistenc. Redno je del latvijske reprezentance, je tudi njen kapetan. Na EuroBasketu 2025 je v povprečju dosegal 11,5 točke in 5,8 asistence na tekmo. V osmini finala proti Litvi je ob 21 točkah podelil še sedem asistenc. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 je zaenkrat zaigral na osmih tekmah, v povprečju pa dosega 18,3 točke, 3,8 asistence in 3,0 skoke na tekmo.