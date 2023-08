'Lažnivec je in nikoli več ne želim biti del njegove organizacije'

James Harden je bil za prestop iz Houston Rocketsov v ekipo Brooklyn Nets pripravljen storiti marsikaj. Ko se mu je želja uresničila, je manj kot leto dni pozneje po preverjenem receptu znova prestopil iz Netsov v moštvo Philadelphia 76ers. No, prišel je čas za tretji del filma, ki smo ga vsi že videli.

James Harden je enkratni MVP rednega dela lige NBA, 10-kratni udeleženec tekme All Star, šestkratni član najboljše peterke lige NBA, trikratni najboljši strelec sezone in dvakratni najboljši podajalec. James Harden je marsikaj, v očeh svojih preteklih in potencialnih bodočih delodajalcev v svetu košarke pa zagotovo nikoli več ne bo zanesljiv član moštva. Odhod iz ekipe Oklahoma City Thunder leta 2012 mu lahko oprosti tudi marsikateri navijač tega moštva, saj je poleg bogate pogodbe v Houstonu prejel tudi veliko bolj odgovorno vlogo, ki mu je omogočila osvojitev vseh prej omenjenih lovorik. Kljub dejstvu, da je bil v Houstonu pod vodstvom športnega direktorja Daryla Moreyja udeležen pri številnih kadrovskih odločitvah in je v svojih rokah imel vse nitke igre moštva iz Teksasa, se je odločil, da zapusti tudi drugo moštvo v svoji karieri.

Ta želja se mu je uresničila deloma tudi zato, ker je pripravljalno obdobje pred svojo zadnjo sezono tam izkoristil za to, da je pridobil "kilo ali dve preveč". Tudi s svojo prisotnostjo oziroma bolj pogosto neprisotnostjo na treningih je poslal jasen signal. Pristal je v Brooklynu, kjer naj bi v družbi Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga postal del potencialno najboljših trojic v zgodovini lige. A pogosta odsotnost Irvinga, ki se ni želel cepiti proti covidu-19, je Hardna "prisilila" v novo selitev. Njegova četrta destinacija v ligi NBA je postala Philadelphia, kjer se je znova pridružil superzvezdniku, tokrat Joelu Embiidu. Tam ga je pričakal tudi Daryl Morey, ki je v vmesnem času postal športni direktor 76ersov. Na Hardnov obraz se je znova vrnil nasmeh in za kratek čas je delovalo, kot da se je zvezdnik končno ustalil. Med lanskim poletjem je celo podaljšal pogodbo s svojim novim klubom za znesek, ki je bil nižji od pričakovanega. Upal je, da bo Morey zaradi tega uspel bolj učinkovito okrepiti moštvo okoli njega, kar mu je v teoriji tudi uspelo. Harden je v minuli sezoni v povprečju dosegal 21 točk in 10,7 podaje, a njegove predstave v končnici so tako kot večkrat prej v njegovi karieri bile slabše kot v rednem delu sezone. Philadelphia je v veliki meri tudi zaradi težav Embiida s poškodbami izpadla že v polfinalu vzhodne konference in Harden je znova začel razmišljati o svoji prihodnosti. V letošnjem poletju bi lahko znova podpisal novo pogodbo s 76ersi, a takoj, ko je bilo jasno, da ne bo prijel tako bogate ponudbe, kot je želel, je preko raznih posrednikov poslal jasno sporočilo, da želi zamenjati klub.

