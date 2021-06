Le še vprašanje časa: Jason Kidd bo kmalu postal novi trener Dallasa

Jasona Kidda si je na klopi Mavsov 'želel videti' tudi odhajajoči trener Rick Carlisle, ki je sam dal odpoved, nato pa se po vsega tednu dni preselil k ekipi Indiane Pacers. "Upam, da bo Jason Kidd naslednji trener Mavsov, saj imata Luka in on tako zelo veliko skupnih stvari kot igralca," je podobnosti in vzporednice vlekel Carlisle. "Mislim, da bi to bila izjemna situacija za Luko, in mislim, da bi to bila izjemna situacija za Jasona. Sem edini človek na planetu, ki je treniral oba ta fanta in ki pozna vse njune specifične košarkarske kakovosti," je še dodal Carlisle. "Zame bi to bil 'izjemen zakon', toda gre le za moje mnenje," je v četrtkovem pogovoru za ESPN poudaril Carlisle.

Jason Kidd je v preteklosti že vodil NBA-klube, nazadnje pa je deloval kot pomočnik pri ekipi Los Angeles Lakers. Pred tem je vodil zasedbi Milwaukee Bucks in Brooklyn Nets. V Dallasu je v vlogi košarkarja igral med leti 1994–1996 ter 2008–2012. Z Mavsi je osvojil tudi za zdaj edini naslov Dallasa v ligi NBA, in sicer leta 2011.