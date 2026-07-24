LeBron preložil upokojitev: Še vedno lahko veliko ponudim

"Ko se je sezona končala, sem mislil, da je konec. Tega še nisem bil pripravljen sporočiti, saj sem vedel, da potrebujem nekaj časa za dokončno odločitev, vendar sem bil precej prepričan, da sem odigral svojo zadnjo tekmo," je James zapisal na družbenem omrežju.

Štirikratni prvak lige NBA je ob tem spomnil na svoje besede z zadnje novinarske konference, ko je dejal, da se mora zazreti vase in ugotoviti, ali košarko še vedno ljubi dovolj, da bi nadaljeval. Po več tednih premisleka je našel odgovor. "Še vedno iskreno ljubim to igro in še vedno lahko veliko ponudim," je poudaril James, ki je zadnjih osem sezon igral za Los Angeles Lakers, zadnji dve pa si je slačilnico delil tudi z Luko Dončićem.

Odločitev brez denarja in družinskih razlogov

James je razkril, da so bili zadnji tedni zanj nekaj posebnega. Prvič v karieri si je lahko vzel dovolj časa, da brez izdelanega načrta razmisli o prihodnosti in se skupaj z najbližjimi vpraša, kaj ga po vseh dosežkih sploh še žene naprej.

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"To je moja zadnja odločitev. Ne igram zaradi denarja. Ne igram zaradi družine. Za kaj torej na tej točki sploh še igram?" se je vprašal 41-letni zvezdnik. Odgovor je našel v želji po tekmovanju in lovu na še peti naslov prvaka. "Še vedno sem se pripravljen žrtvovati. Še vedno želim delati, garati in tekmovati. Želim zmagovati in še enkrat občutiti, kako je osvojiti naslov prvaka."

V Philadelphii vidi možnost za peti prstan

Prav možnost boja za vrh naj bi bila glavni razlog, da je sprejel ponudbo Philadelphie. Pri 76ersih bo moči združil z Joelom Embiidom in Jaylenom Brownom, moštvo pa je po zvezdniških prihodih postalo eden glavnih favoritov za naslov.

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