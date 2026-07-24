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LeBron preložil upokojitev: Še vedno lahko veliko ponudim

Filadelfija, 24. 07. 2026 19.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
LeBron James

LeBron James je po odločitvi, da kariero nadaljuje pri Philadelphia 76ers, razkril, da je bil ob koncu pretekle sezone prepričan, da je odigral svojo zadnjo tekmo. Ljubezen do košarke in želja po še enem šampionskem prstanu sta ga vendarle prepričali, da se pri 41 letih poda na še zadnjo veliko športno pot.

"Ko se je sezona končala, sem mislil, da je konec. Tega še nisem bil pripravljen sporočiti, saj sem vedel, da potrebujem nekaj časa za dokončno odločitev, vendar sem bil precej prepričan, da sem odigral svojo zadnjo tekmo," je James zapisal na družbenem omrežju.

Preberi še Bomba iz lige NBA: LeBron se seli k Philadelphii 76ers

Štirikratni prvak lige NBA je ob tem spomnil na svoje besede z zadnje novinarske konference, ko je dejal, da se mora zazreti vase in ugotoviti, ali košarko še vedno ljubi dovolj, da bi nadaljeval. Po več tednih premisleka je našel odgovor.

"Še vedno iskreno ljubim to igro in še vedno lahko veliko ponudim," je poudaril James, ki je zadnjih osem sezon igral za Los Angeles Lakers, zadnji dve pa si je slačilnico delil tudi z Luko Dončićem.

Odločitev brez denarja in družinskih razlogov

James je razkril, da so bili zadnji tedni zanj nekaj posebnega. Prvič v karieri si je lahko vzel dovolj časa, da brez izdelanega načrta razmisli o prihodnosti in se skupaj z najbližjimi vpraša, kaj ga po vseh dosežkih sploh še žene naprej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je moja zadnja odločitev. Ne igram zaradi denarja. Ne igram zaradi družine. Za kaj torej na tej točki sploh še igram?" se je vprašal 41-letni zvezdnik.

Odgovor je našel v želji po tekmovanju in lovu na še peti naslov prvaka. "Še vedno sem se pripravljen žrtvovati. Še vedno želim delati, garati in tekmovati. Želim zmagovati in še enkrat občutiti, kako je osvojiti naslov prvaka."

V Philadelphii vidi možnost za peti prstan

Prav možnost boja za vrh naj bi bila glavni razlog, da je sprejel ponudbo Philadelphie. Pri 76ersih bo moči združil z Joelom Embiidom in Jaylenom Brownom, moštvo pa je po zvezdniških prihodih postalo eden glavnih favoritov za naslov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Verjamem, da lahko pomagam Philadelphia 76ers postati šampionska ekipa. Navdušen sem, da bom lahko prebudil novo navijaško bazo in še zadnjič začel to neverjetno pot," je zapisal James.

Ob koncu se je zahvalil še mestom in navijačem, ki so zaznamovali njegovo izjemno kariero. "Hvala, Los Angeles. Miami bom ljubil za vedno, severovzhodni Ohio pa bo vedno moj dom."

James je z moštvom iz Filadelfije podpisal dvoletno pogodbo, vendar njegove besede nakazujejo, da bi lahko bila prihajajoča sezona njegova zadnja.

košarka nba lebron james

Bomba iz lige NBA: LeBron se seli k Philadelphii 76ers

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