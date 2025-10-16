Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

LeBron bo odsoten vsaj do sredine novembra

Los Angeles, 16. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
2

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James ob začetku nove sezone v ligi NBA zaradi poškodbe ne bo oblekel dresa Los Angeles Lakers. Njegova odsotnost bi lahko bila po mnenju mnogih celo daljša, kot pričakujejo navijači.

Po poročanju novinarja ESPN-a, ki je med drugim napovedal tudi prihod Luke Dončića v Los Angeles, Shamsa Charanie, se 40-letni zvezdnik LeBron James že od konca julija sooča z išiasom na desni strani telesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Charania je 10. oktobra sprva razkril, da bo James odsoten tri do štiri tedne. Danes pa je svojo informacijo posodobil: "Po mojih informacijah Lakersi in LeBron ciljajo na sredino novembra kot realen datum za njegov povratek. Najzgodnejši datum za uradno ponovno oceno stanja bi bil 30. oktober. Po tem bo po pričakovanjih potreboval še nekaj tednov okrevanja. Vir mi je povedal, da bo LeBron pri rehabilitaciji živčne poškodbe ubral potrpežljiv pristop, zato bo faza ponovne priprave vključevala veliko kondicijskega dela v košarkarskem ritmu."

Poškodba bo Jamesa prisilila, da izpusti uvodno tekmo sezone proti Golden State Warriors, ki bo na sporedu v noči iz torka na sredo – kar se bo zgodilo prvič v njegovi 22-letni karieri. James, ki bo decembra dopolnil 41 let, vstopa v zadnje leto svoje pogodbe, prihodnje poletje pa bo postal prost igralec brez omejitev.

košarka nba lebron james los angeles lakers
Naslednji članek

Kdo je visokorasli Američan, ki se spogleduje z igranjem za Slovenijo?

Naslednji članek

Je Saša Dončić našel (novo) rešitev za reprezentanco?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fair
16. 10. 2025 17.51
Idi v penzijo, se Ameri te ne marajo.
ODGOVORI
0 0
Ročak
16. 10. 2025 16.59
Poškodba je baje posledica igranja golfa, ki mu je postalnovi hobi.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306