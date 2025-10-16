LeBron bo odsoten vsaj do sredine novembra

Po poročanju novinarja ESPN-a, ki je med drugim napovedal tudi prihod Luke Dončića v Los Angeles, Shamsa Charanie , se 40-letni zvezdnik LeBron James že od konca julija sooča z išiasom na desni strani telesa.

Charania je 10. oktobra sprva razkril, da bo James odsoten tri do štiri tedne. Danes pa je svojo informacijo posodobil: "Po mojih informacijah Lakersi in LeBron ciljajo na sredino novembra kot realen datum za njegov povratek. Najzgodnejši datum za uradno ponovno oceno stanja bi bil 30. oktober. Po tem bo po pričakovanjih potreboval še nekaj tednov okrevanja. Vir mi je povedal, da bo LeBron pri rehabilitaciji živčne poškodbe ubral potrpežljiv pristop, zato bo faza ponovne priprave vključevala veliko kondicijskega dela v košarkarskem ritmu."

Poškodba bo Jamesa prisilila, da izpusti uvodno tekmo sezone proti Golden State Warriors, ki bo na sporedu v noči iz torka na sredo – kar se bo zgodilo prvič v njegovi 22-letni karieri. James, ki bo decembra dopolnil 41 let, vstopa v zadnje leto svoje pogodbe, prihodnje poletje pa bo postal prost igralec brez omejitev.