LeBron in Bronny James za zgodovino lige NBA

LeBron James Junior , znan pod vzdevkom Bronny , je za 20. rojstni dan prvič nastopil za moštvo lige NBA. Tekma je pokazala, da bo še potreboval treninge in tekme, saj je v statistiko vpisal vsega en zgrešen met in dva skoka.

Spisek skupnih nastopov očetov in sinov v ameriškem profesionalnem športu je kratek. V baseballu sta to zabeležila Ken Griffey Sr. in Ken Griffey Jr. pred tremi desetletji za ekipo Seattle Mariners. V hokeju na ledu je konec 70. let Gordie Howe zaigral skupaj s sinovoma Martyjem in Markom.

Na ligo pa se pripravljajo tudi Denver Nuggetsi z Vlatkom Čančarjem. V Abu Dabiju so v nedeljo izgubili tekmo z aktualnimi prvaki Boston Celticsi s 130:104. Najboljši v dresu ekipe iz Kolorada je bil Srb Nikola Jokić z 20 točkami, Vlatko Čančar pa je v 18 minutah zbral tri skoke in tri podaje. Na nasprotni strani je 21 točk dosegel Jaylen Brown.