LeBron in Durant z največ glasovi za All Stars, Luka Dončić šesti

Zvezdnik Dallas Mavericksov je prejel skoraj 2,4 milijona glasov. Pred njim sta na zahodu le Stephen Curry z 2,7 milijona in LeBron James , ki jih ima nekaj manj kot 3,2 milijona. To je le dobrih 50.000 glasov več od Kevina Duranta , pred Dončićem pa je še Giannis Antetokounmpo s skoraj tremi milijoni glasov.

Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov, drugo polovico pri izboru začetnih peterk pa določajo igralci lige in novinarji, ki spremljajo ligo NBA. Glasovanje bo potekalo do 21. januarja, vmesni rezultati pa bodo znani vsak četrtek, torej še 12. januarja in 19. januarja.