LeBron James: Bil sem že tam, vem, s kakšno vrsto poškodbe imam opravka

Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi najmočnejše košarkarske lige na svetu prekinili niz osmih zaporednih zmag, saj so jih v TD Gardnu s 111:101 porazili aktualni prvaki Boston Celtics. Še bolj kot poraz pa skrbi poškodba prvega zvezdnika ekipe LeBrona Jamesa, ki je tekmo tako predčasno zaključil pri 22 točkah, 14 skokih in devetih asistencah. Zaradi nove poškodbe dimelj je s parketa odkorakal dobrih šest minut pred koncem obračuna. Trener jezernikov JJ Redick je po koncu povedal, da so za zdaj informacije o resnosti poškodbe skope.