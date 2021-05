James pohvalil Curryja: Igral je najboljšo košarko, zasluži si naziv MVP

Denver Nuggets, za katere nastopa Nikola Jokić, so redni del sklenili na tretjem mestu zahoda z razmerjem 47:25. Še boljši so bili na vzhodu košarkarji Philadelphie (49:23), ki so pod Embiidovim vodstvom prišli celo do najboljšega izhodišča pred končnico.

"Vsi so ga že odpisali. Spraševali so se, ali lahko sam popelje ekipo od končnice, ali lahko vse stori sam, ali lahko te mladeniče ohrani v igri. Uspelo mu je to in še več," je s pohvalami na račun organizatorje igre nadaljeval James. Curry sicer ne velja za glavnega kandidata v borbi za naziv MVP. Pričakuje se, da bo ta nagrada šla v roke bodisi Joela Embiida bodisi Nikole Jokića , ki sta imela s svojima ekipama bistveno boljši sezoni kot Golden State, s čimer pa izkušeni James ne strinja.

Ceni doprinos ostalih: Vsega nisem storil sam

Curry se je od rednega dela sezone poslovil z zmago proti Memphisu, ko je dosegel 46 točk. Po tekmi pa se ni strinjal z Jamesovim opažanjem, da je (skoraj) vse storil sam:"Ne glede na to, kaj govorijo, močno cenim doprinos vseh soigralcev. Ni nam bilo lahko, vsi smo morali pokazati pravi obraz, da smo prišli do sem. To mi je omogočilo, da sem se še izboljšal, ob tem pa sem skušal pomagati ostalim pri njihovem razvoju."

Trener Golden Stata Steve Kerrje nedavno prav Curryja in Jamesa označil za dva izmed najboljših vseh časov. 33-letni Curry pa je dodal: "Od naju vselej pričakujejo največ. To je bil razlog, zakaj sem v najinih finalih tako užival. Ta občutek v tebi vzbudi nov nivo intenzitete in navdušenja, ker veš, kaj vse moraš storiti, če si želiš slaviti." Curry in James sta se v finalih lige NBA kot člana Golden Stata oziroma Clevelanda štirikrat zapored pomerila med letoma 2015 in 2018. Trikrat so slavili bojevniki, enkrat pa konjeniki.