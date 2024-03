Lebron James do novega mejnika: prvi v ligi NBA presegel mejo 40.000 točk

James je na tekmi 26 točkam dodal devet podaj, štiri skoke in tri ukradene žoge, s čimer je bil najboljši posameznik v ekipi iz Kalifornije. Med tekmo je v drugi četrtini za 40.000. koš prejel stoječe ovacije občinstva. To je bilo navdušeno tudi zaradi vodstva domačih s 37:32.

"Zelo vesel sem zanj. To je bil nor dosežek, sam pa sem si ob tem za piko na i želel tudi zmago. Ampak vseeno, kapo dol. Ima neverjetno serijo, ki traja še na današnji dan. Mislim, da smo vsi v ligi navdušeni in veseli skupaj z njim," je po tekmi dejal trener Lakersov Darvin Ham, ki seveda nujno čaka nove zmage, saj je Los Angeles trenutno le na desetem mestu zahoda.

"To ni uspelo še nikomur. Seveda je super, da sem zdaj jaz na tej točki v svoji karieri. A to ni ena od največjih stvari, ki so mi v življenju uspele. Vseeno pa mi veliko pomeni. Presegel sem veliko mejnikov in vsi ti mi nekaj pomenijo. Seveda pa je tudi pri tem določen vrstni red. Zlagal bi se, če bi rekel, da so te zadeve nepomembne," je po tekmi novinarjem povedal James.