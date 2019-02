LeBron James doživel najhujši poraz kariere

Junak večera v Indianapolisu je bil Bojan Bogdanović s 24 točkami za Indiano, ki je izenačila tudi rekord po številu trojk, igralci so jih dosegli 19. Myles Turner je k tretji zaporedni zmagi Indiane dodal 22 točk, Thaddeus Young pa 12 točk, 11 skokov in osem podaj. LeBron James, ki je igral komaj drugo tekmo po vrnitvi na parket po poškodbi dimeljske mišice, je bil prvi strelec jezernikov z 18 točkami, dodal je še devet skokov in sedem podaj. "Lepo je bilo videti LeBrona, kako je spet zabil. Sicer pa je bila to bolj tekma za pozabo. Težko je najti kaj pozitivnega na tekmi, ko izgubiš 19 žog, s čimer 'podariš' tekmecu 33 točk," je po tekmi dejal trener gostov Luke Walton, ki ni želel razpredati, ali so se fantom poznale govorice o menjavi.

Novinarji ta teden pišejo, da je vodstvo jezernikov ponudilo kar šest svojih košarkarjev v zameno za zvezdnika New Orleans Pelicans, Anthonyja Davisa. Za nameček pa so olje na ogenj prilivali tudi domači navijači, ki so gostujočim košarkarjem vzklikali: "LeBron te bo zamenjal!". "Eh, navijači so pač navijači! Če dopustiš, da te to spravi iz tira, potem se nisi odločil za pravi šport," je dejal James in o svojem zdravstvenem stanju dodal, da še ni stoodstoten.

Miami Heat je zmagal v Portlandu, Hasan Whiteside je dosegel dvojni dvojček z 28 točki in 10 skoki, Dwyane Wade je prispeval 22 točk, Goran Dragić pa je bil na klopi za rezerve.