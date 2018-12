LeBron James in Lonzo Ball poskrbela za enega sila redkih dosežkov v NBA

Lonzo Ball in LeBron James sta oba v statistiko vpisala dvoštevilčni dosežek pri koših, podajah in skokih. James je končal pri 24 točkah, 11 podajah in 12 skokih, Ball pa je k zmagi prispeval 16 točk ter po deset skokov in podaj. Takšen dvojni trojček dveh soigralcev v ligi NBA je bil prvi po po letu 2007, ko sta se izkazala Jason Kidd in Vince Carter, v moštvu jezernikov pa sta bila doslej edina s takšnim dosežkom Magic Johnson in Kareem Abdul-Jabbar že kar oddaljenega leta 1982.

"Poskušala sva vsega po malem, da bi pomagala ekipi do zmage. Skušala sva spraviti žogo skozi obroč, dobiti skok. Dosežek je pomemben za oba in za vse druge fante. Občutek pa je odličen," je po tekmi povedal James, Ball pa: "To je noro. Spremljal sem LeBrona, ko sem odraščal, zdaj sva na isti tekmi dosegla trojni dvojček. Ne vem niti, če sem kdaj sanjal o tem."

Phoenix Suns trenerja Igorja Kokoškova pa so po dolgem času dobili dve tekmi zapored. V letošnji sezoni so sicer zmagali le šestkrat in dodali še 24 porazov in so na zadnjem mestu zahodne konference. Tokrat so pred svojimi navijači premagali Minnesoto (107 : 99), pred tem pa so presenetljivo premagali tudi Dallas. Za Sonca je Devin Booker dosegel 28 točk, novinec DeAndre Ayton, pa je prispeval dvojnega dvojčka (18 točk in 12 skokov).

Detroit je prekinil osem tekem dolg niz zmag Bostona, slavil je s 113 : 104. Houston je v gosteh s 105 : 97 ugnal Memphis, trojni dvojček je uspel zvezdniku raket Jamesu Hardnu, ki je tekmo končal pri 32 točkah, 10 asistencah in 12 skokih.

Chicago je pod vodstvom novega trenerja Jima Boylena drugič okusil slast zmage, z 98 : 93 je bil boljši od San Antonia. Oklahoma City je s 110 : 104 premagala Los Angeles Clippers. Pri Oklahomi je z 33 točkami izstopal Paul George, pri Clippers Danilo Gallinari z 28. Orlando je na krilih Nikole Vučevića, ki je dosegel 15 točk in 19 skokov, ugnal Utah s 96 : 89.

Moštvi slovenskih košarkarjev v ligi v noči na nedeljo nista igrali, naslednji tekmi ju čakata v noči na ponedeljek; Dallas Luke Dončića bo gostil Sacramento, Miami Gorana Dragića pa bo gostoval pri New Orleansu.