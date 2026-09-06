LeBron James Jr. navdušen nad Slovenijo: 'Vsekakor se želim vrniti'

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LeBron James Jr., bolje poznan pod vzdevkom "Bronny", sin enega najboljših košarkarjev vseh časov LeBrona Jamesa in soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih, je z izbranimi besedami opisal poletne počitnice ekipe v Sloveniji. Organizacijo obiska je prevzel prav slovenski superzvezdnik, ki je svoje soigralce popeljal v domovino. Mladi član Lakersov ni skrival navdušenja nad našo državo. Pohvalil je tako Ljubljano kot tudi druge dele Slovenije ter razkril, da si želi Slovenijo v prihodnosti ponovno obiskati.

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James starejši se je medtem preselil na vzhodno obalo, kar bi lahko pomenilo, da bo v prihodnji sezoni več pozornosti namenjene njegovemu sinu. Bronny bo namreč prvič po prihodu v ligo NBA sezono začel brez slovitega očeta ob sebi v ekipi. Njegovi prvi dve sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu sta bili neizogibno zaznamovani s priimkom James. Igranje ob očetu je ustvarilo zgodbo, kakršne NBA še ni videla, hkrati pa je Bronnyja postavilo pod še posebno povečevalno steklo. Zdaj se za 21-letnika začenja novo poglavje. Brez očetove sence ob igrišču bo imel priložnost, da postopoma začne graditi svojo lastno zgodbo v ligi NBA.

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Bronny o igranju z Dončićem