LeBron James Jr. navdušen nad Slovenijo: 'Vsekakor se želim vrniti'

LeBron James Jr., bolje poznan pod vzdevkom "Bronny", sin enega najboljših košarkarjev vseh časov LeBrona Jamesa in soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih, je z izbranimi besedami opisal poletne počitnice ekipe v Sloveniji. Organizacijo obiska je prevzel prav slovenski superzvezdnik, ki je svoje soigralce popeljal v domovino. Mladi član Lakersov ni skrival navdušenja nad našo državo. Pohvalil je tako Ljubljano kot tudi druge dele Slovenije ter razkril, da si želi Slovenijo v prihodnosti ponovno obiskati.
James starejši se je medtem preselil na vzhodno obalo, kar bi lahko pomenilo, da bo v prihodnji sezoni več pozornosti namenjene njegovemu sinu. Bronny bo namreč prvič po prihodu v ligo NBA sezono začel brez slovitega očeta ob sebi v ekipi. Njegovi prvi dve sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu sta bili neizogibno zaznamovani s priimkom James. Igranje ob očetu je ustvarilo zgodbo, kakršne NBA še ni videla, hkrati pa je Bronnyja postavilo pod še posebno povečevalno steklo.
Zdaj se za 21-letnika začenja novo poglavje. Brez očetove sence ob igrišču bo imel priložnost, da postopoma začne graditi svojo lastno zgodbo v ligi NBA.
Bronny o igranju z Dončićem
Lakersi imajo dober razlog, da nadaljujejo potrpežljiv razvoj mladega branilca, namesto da bi od njega pričakovali, da bo takoj postal pomemben člen njihovega napada. Tudi Bronnyjeve besede kažejo, da se zaveda, kako pomembna bo pri tem njegova vsestranskost.
"Mislim, da se trudim izboljšati na vseh področjih," je za ESPNLA povedal James Jr. in priznal, da se v telovadnici počuti vse bolj samozavestno. "Še vedno igram z Luko in AR-jem (Austin Reaves), zato ne bom imel žoge ves čas v svojih rokah. Ko bo potrebno, moram biti sposoben zadeti mete in ustvariti priložnost za druge. Mislim, da mi je to poletje na tem področju odlično uspevalo."
Takšna vloga je ob Dončiću in Reavesu povsem smiselna. Oba sta igralca, ki lahko prevzameta veliko odgovornosti v napadu, nadzorujeta posest in ustvarjata priložnosti za soigralce. Bronnyju zato ni treba postati glavni kreator igre Lakersov. Svojo vrednost lahko pokaže predvsem z obrambo in zanesljivim metom.
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