LeBron je bil pri 40 letih starosti junak tekme: Luko smo želeli podpreti

"S čustvi se je soočil toliko dobro, kot se je lahko. Veliko čustev je prisotnih, ko franšizi daš toliko, se zanjo žrtvuješ in do nje čutiš ljubezen in spoštovanje. Skupaj so bili v finalu. Od 18-letnega otroka je zrastel v 25-letnega moškega z družino. Ko jo zapustiš, ali oni tebe odslovijo, je zelo čustveno in naporno. Verjetno so mu po glavi šle misli, ki niti niso povezane s košarko. Mislim, da se je s tem dobro spopadel," je o izzivu Dončića dejal James.

LeBron James se dobro zaveda kako se je Luka Dončić počutil pred obračunom z nekdanjim moštvom. Tudi on je bil sedem let član svojega prvega moštva v ligi NBA. Tudi on je čutil močno povezavo z Clevelandom. Američan se je odločil, da bo Cavse zapustil, Dončiću Mavsi tega niso dovolili, saj so odločitev vzeli iz njegovih rok.

LeBron se pred obračunom ni veliko ukvarjal s Slovencem. "Nisem mu nič svetoval. Soigralci smo se zavedali, da želimo zmagati zanj. Želeli smo ga podpreti na igrišču in ob njem. Zagotovo mu to nekaj pomeni. Sedem let je bil z njimi," je o svojem pristopu in pristopu njegovih soigralcev dejal štirikratni prvak.

Dončićev nekdanji trener Jason Kidd je pred obračunom dejal, da je razlika med vrhunskimi in povprečnimi športniki v to, da se lahko soočijo s takim pritiskom. "Za to je potreben čas. Jason ima zagotovo prav. Moraš doživeti stvari. Izkušnje so najboljši učitelj v življenju. Ko začneš, nisi velik igralec. A to si želiš, kar pomeni, da moraš preživeti težke trenutke in stvari, ki jih prej nisi doživel. Potem veš kako se s tem soočiti in to energijo preusmeriti. Mogoče vidiš in slišiš zunanje komentarje, ampak to moraš blokirati, kar je najpomembnejše. To je ta služba," je dejal eden najboljših košarkarjev vseh časov.