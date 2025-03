'Čaka me dolga pot, ampak čutim, da počasi prihajam v pravo formo'

Los Angeles Lakersi so z odlično ekipno in obrambno igro premagali mestne tekmece Clipperse z izidom 106:102. Lon je kljub težavam na začetku tekme na koncu zbral 31 točk, pet skokov in tri asistence. Po obračunu je dejal, da je vse bližje svojim nekdanjim predstavam.

LeBron James je znova blestel, tokrat je tekmo zaključil z 28 točkami in 13 skoki. Kljub peti zaporedni zmagi je Američan priznal, da bodo s soigralci potrebovali še nekaj časa, da se popolnoma uigrajo. "V tem delu sezone nimamo veliko treningov med tekmami. Vsakič, ko stopimo na parket, je to za nas nova preizkušnja. Vsakič, ko preučujemo posnetke tekem, mečemo na koš na treningih, se moramo zavedati, da nimamo veliko časa. Ko smo na igrišču, pa moramo sproti ugotoviti kaj deluje. To počnemo na zadnjih tekmah. Luka prihaja nazaj v ritem po poškodbi in zamenjavi. Moramo nadaljevati z dobrimi navadami," je po obračunu dejal zadovoljni 40-letnik.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP icon-expand

Lakersi so v tekmo vstopili manj kot 24 ur po obračunu z Minnesoto, na kateri je poškodbo doživel Rui Hachimura. V prvem polčasu pa je igro zapustil tudi Austin Reaves. Njegov trener JJ Redick je potrdil, da v drugem polčasu preventivno ni igral, saj je začutil bolečino v mečni mišici. "Danes smo igrali drug dan zapored in brez dveh članov udarne peterke. To tekmo je bilo zelo težko odigrati in zmagati. Danes smo pokazali svoj značaj. Rezervna ekipa nas je oživela skupaj z LeBronom. Pokazali so nam, kako moramo igrati. Brez njih danes ne bi zmagali," je nove soigralce pohvalil.

Statistika Luke Dončića proti LA Clippersov FOTO: Sofascore.com icon-expand

Luka Dončić je tekmo zaključil z dvema vidnima praskama na obrazu, kar je bila posledica zelo agresivne obrambe Clippersov nad njim in njegovimi soigralci. "Borili so se in našli način. Tekma je bila zelo fizična. V obrambi nismo začeli dobro, potem pa so prišli v igro igralci s klopi in nas občutno dvignili," je o pristopu svojih varovancev dejal trener Lakersov.

Trener Lakersov je prepričan, da je za zmago v tako zahtevnih pogojih odgovorna povezanost njegovih igralcev. "Potrebno je nekaj časa, da skupina razvije identiteto in skupinsko mentaliteto. V tej sezoni se je zgodilo veliko stvari. Mislim, da smo našo skupino in ekosistem znotraj nje ustvarili sredi januarja. V zgodnjem delu sezone so se pojavljali zametki tega, ampak všeč mi je, kdo smo kot ekipa," je bil zadovoljen . Z njim se strinja tudi Dončić. "Vsi čuvajo hrbet svojim soigralcem. Če nekdo prodre pod koš, je tam vedno nekdo drug, ki bo pomagal. Zelo dobro menjamo položaje. V obrambi smo preprosto povezani in vsi letijo povsod. Poleg tega tudi izjemno dobro komuniciramo, kar nam zelo pomaga," je svoje mnenje o vzdušju v ekipi opisal .