Košarka

'Že je v ledeni kopeli, v svojem 23. letu bo storil vse zato, da lahko igra'

Los Angeles, 14. 01. 2026 08.28

Avtor:
M.D.
LeBron James

Los Angeles Lakers so bili po treh zaporednih porazih na videz v težavah. Manj kot 24 ur po porazu v gosteh proti Sacramento Kings sta bila nastopa Luke Dončića in 41-letnega LeBrona Jamesa na domači tekmi proti Atlanti pod velikim vprašajem, a zvezdnika sta stisnila zobe in svoje moštvo z zmago 141:116 rešila iz mini krize. Po tekmi trener Lakersov in slovenski zvezdnik nista skoparila s pohvalami na račun legendarnega Jamesa.

LeBron James je v svojo 23. sezono v ligi NBA vstopil po poletju, polnem težav s poškodbami. Prvih 14 tekem sezone je spremljal v civilnih oblačilih, saj je imel težave z išiasom. Mnogi so vanj dvomili in domnevali, da ob povratku na parket ne bo mogel igrati na visoki ravni. Motili so se. Po 31 točkah, 9 skokih in 10 asistencah na obračunu s Hawksi je James na zadnjih šestih tekmah vedno vpisal vsaj 20 točk. V tej sezoni v povprečju dosega 22 točk, 5,5 skoka in 6,8 asistence. Pred obračunom z Atlanto je bil njegov nastop pod velikim vprašajem, saj v tej sezoni še ni igral na dveh zaporednih tekmah v dveh dneh.

LeBron James in Luka Dončić na obračunu Atlanto
LeBron James in Luka Dončić na obračunu Atlanto
FOTO: Sofascore.com

'Že je v ledeni kopeli'

"Nobene odločitve ne sprejmemo brez njegove odobritve. V zadnji četrtini je prejel udarec v mečno mišico, zdaj je že v ledeni kopeli in v svojem 23. letu bo storil vse zato, da lahko igra. Nismo pričakovali, da bo lahko igral. Tako pač je pri 41-letniku, ki je veliko na igrišču," je odločitev, da bo James zaigral, komentiral trener Lakersov JJ Redick. Po novi izjemni predstavi zvezdnika se je Redick obregnil ob njegove številne kritike. "LeBron in Luka sta skupaj vodila moštvo. Skupaj sta imela 22 asistenc. LeBronov prispevek mi ni samoumeven. Nočem menjati teme, ampak škoda je, kako o njem govorijo nekateri ljudje, čeprav vloži ogromno dela. To je noro, bodite ob njem vsak dan in videli boste, koliko mu (košarka) pomeni, to je izjemno. To je narava zavidanja. Klikov ne boste nabrali tako, da o nekom rečete nekaj lepega in priznate, da je velik, da veliko dela, da mu je mar, da je veliko dosegel in še naprej lovi nekaj velikega. Ne, moraš iti na televizijo in o njem povedati nekaj slabega," je svojega varovanca branil mladi trener.

Preberi še Dončić razpoložen v prvem polčasu, James v drugem za konec črne serije

Svojega idola je znova pohvalil tudi Luka Dončić. "Edinstven je. V 23. sezoni je igral dve noči zapored. To je zahtevno za vse, zanj pa verjetno še bolj. Dokazal je, koliko mu pomeni. To je pokazal tudi celotni ekipi," je o Jamesu dejal Slovenec, ki je tekmo zaključil s 27 točkami, 5 skoki in 12 asistencami.

Košarkarski bogovi

James je znan po svojem nepopustljivem pristopu k pripravam pred vsako tekmo. Po obračunu s Hawksi ga je eden od ameriških novinarjev prosil, naj opiše svoj dan pred začetkom tekme. "Zbudil sem se, šel v ledeno kopel, nato v hiperbarično komoro, nato sem zadremal, nato sem malo igral računalniško igrico (golf), medtem ko sem imel 45 minut povite noge. Nato sem šel pod prho, se oblekel in se odpravil. Tu sem opravil normalno rutino pred tekmo. Aktivacija, raztegovanje in nato so me vprašali, kako se počutim, in rekel sem, da se počutim dobro," je odgovoril 41-letnik.

Bronny James in njegov oče LeBron James
Bronny James in njegov oče LeBron James
FOTO: AP

Motivacijo za naporne vsakodnevne priprave na igranje v najmočnejši ligi na svetu LeBron najde tudi v slačilnici Lakersov. "Vedno bom spoštoval košarkarske bogove. Zato vlagam čas in trud, tako psihično kot fizično. Vsakič, ko sem na parketu, želim biti vzor svojim soigralcem in mlajšim generacijam, ki spremljajo mojo kariero. Moj sin je zraven mene, zato bom vedno spoštoval ta šport, ker moram biti tudi njemu vzor," je dejal James, medtem ko je kazal proti omarici Bronnyja Jamesa v slačilnici.

lebron james luka dončić los angeles lakers jj redick atlanta hawks

