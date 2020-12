LeBron James med osebnostmi leta po mnenju Sports Illustrateda

Lebron James je kot prvi športnik doslej po letih 2012 in 2016 omenjeno nagrado prejel tretjič. Doslej je bil z dvema izenačen na čelu z ameriškim golfistom Tigerjem Woodsom (1996 in 2000). James je vodil Los Angeles Lakers do naslova prvaka lige NBA za svoj četrti šampionski prstan, izkazal pa se je tudi z dobrodelno pomočjo in v akciji za volilno pravico v času letošnjega izbora predsednika ZDA.

"Omenjena peterica se je izkazala v letu 2020 in bila prvak v vsem pomenu te besede, prvak na igrišču in tudi na drugih področjih življenja," je v obrazložitvi zapisalSports Illustrated.

Nagrajenci so bili med najbolj aktivnimi v podporo gibanju za pravice temnopoltih, ki so se s posebnim gibanjem začele po smrtiGeorgea Floyda zaradi policijskega nasilja.

Duvernay-Tardif pa je začel v napadu ekipe ameriškega nogometa Kansas City Chiefs, ki je osvojila Super Bowl. Ker je zdravnik, je po izbruhu pandemije novega koronavirusa slekel tekmovalno uniformo, oblekel zdravniško haljo in pomagal v bolnišnicah. V zmagoviti ekipi Chiefs je bil tudi Mahomes.