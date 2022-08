LeBron James mora menjati številko: NBA po smrti Russlla upokojil šestico

Enajstkratni zmagovalec lige NBA in prvi temnopolti trener v profesionalnih ameriških športih, ki je osvojil ligo, je umrl v 88. letu starosti. Upokojitev njegove številke v celotni ligi sledi vzoroma Jackieja Robinsona (42) v Baseballu in Wayna Grettzkyja (99) v hokeju. Med igralci, ki so omenjeno številko nosili med svojo kariero in so člani NBA hiše slavnih, najdemo Juliusa Ervinga, Patricka Ewinga in Bena Wallaca.