Nastop LeBrona Jamesa na OI še pod vprašajem

Poraja se vprašanje, ali bo zvezdnik Los Angeles Lakersov letos zaigral za ameriško reprezentanco na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Spomnimo, olimpijske igre bi se morale odvijati lani, in sicer med 24. julijem in 9. avgustom, vendar so bile zaradi omejitev, povezanih z novim koronavirusom, prestavljene na letošnje poletje.