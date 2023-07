LeBron James: Nisem še rekel zadnje besede na igrišču

"Vseeno mi je, koliko točk dosežem, tudi to, kaj še lahko in česa ne morem več napraviti na igrišču. Pravo vprašanje zame je, če lahko še naprej igram, ne da bi ubiral bližnjice. Dan, ko ne bom mogel več dati od sebe vsega na igrišču, bo tudi moj zadnji. In ta dan še ni napočil," je LeBron James povedal na podelitvi nagrad espy ameriške hiše ABC.

Nagrado je 38-letni košarkar dobil za rekord v prejšnji sezoni, ko je na prvem mestu lestvice strelcev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu presegel število točk, ki jih je pred tem zbral Kareem Abdul-Jabbar.