Svetli način
Košarka

Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve

Ljubljana, 07. 10. 2025 17.46 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
10

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James, sicer soigralec slovenskega asa Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, za mnoge pa tudi največji vseh časov, je na družbenih omrežjih najavil, da bo danes sprejel "veliko odločitev". Košarkarska javnost je namigovala, da bi lahko 40-letnik naznanil menjavo kluba ali pa celo konec bogate kariere, toda izkazalo se je, da je to bila le marketinška zvijača.

LeBron James je podoben šov pripravil pred 15 leti, ko je v posebni oddaji sporočil, da se bo iz Clevelanda pridružil Dwaynu Wadu in Chrisu Boshu pri ekipi Miami Heat. Tudi tokrat je naznanil, da bo razkril svojo veliko odločitev, s čimer je izzval številne špekulacije glede prihodnosti v NBA. Mnogi ameriški mediji so tako dogodku že pripisali oznako "odločitev št. 2". A slednje se je izkazalo kot reklama za žgano pijačo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bogata kariera: štirje prstani in številni rekordi

Mnogi so pričakovali, da bo James, potem ko je zadnjih sedem let igral za Lakerse, naznanil konec bogate športne kariere, s katero je postal eden najboljših košarkarjev v zgodovini.

LeBron je že v srednji šoli izstopal kot izjemen športnik. Vodil je ekipo St. Vincent–St. Mary do treh državnih prvenstev in bil leta 2003 izbran za najboljšega srednješolskega košarkarja v ZDA. Svojo pot med elito je začel pred 22 leti pri Cleveland Cavaliers, ki so ga na naboru lige NBA kot 18-letnika iz bližnjega Akrona pričakovano izbrali kot prvega, tam pa je hitro postal glavni igralec moštva. 

LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu
LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu FOTO: AP

Po sezoni 2009–10 je podpisal pogodbo z ekipo Miami Heat, s katero je dosegel prva dva šampionska naslova (2012, 2013) – obakrat je bil tudi najkoristnejši igralec finala. Leta 2014 se je vrnil v Cleveland, kjer je leta 2016 moštvo pripeljal do prvega naslova lige NBA v zgodovini kluba (v odločilni sedmi tekmi finala je s spektakularnim blokom odločil zmago).

Dve leti pozneje, leta 2018, se je preselil v Los Angeles in marca 2020 z Lakersi osvojil četrti šampionski prstan v karieri. LeBron je v svoji bogati karieri dosegel in presegel številne mejnike – marca 2023 je presegel rekord Kareema Abdul-Jabbarja in postal najboljši strelec v zgodovini lige NBA.

Pri Lakersih je nadaljeval z vrhunsko formo. Že pred selitvijo v LA je postal prvi igralec v zgodovini, ki je prejel naziv najkoristnejšega igralca finala z dvema različnima ekipama – ko je leta 2020 osvojil naslov, je bil znova MVP finala, s čimer je to nagrado prejel že v tretjem različnem dresu. Z več kot 1.200 zaporednimi tekmami z vsaj 10 točkami je postavil več rekordov lige.

Aprila 2025 je bil za svoje izjemne dosežke sprejet v Košarkarsko dvorano slavnih (Hall of Fame) – kot prvi aktivni igralec v zgodovini (skupaj s Chrisom Paulom).

košarka lebron james nba
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
07. 10. 2025 17.55
Degenerirana država in ljudje v njej.
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
07. 10. 2025 17.52
+1
Amerika je v buli - se tega dobro zaveda tudi LBJ. Rabi keš, mora preživljat še dva po ameriškem zakonu nepolnoletna otroka- šolanje in študij v Ameriki je noro drag, dobre šole so samoplačniške... Očitno mu njegov primarni klub Cleveland Cavaliers ni ponudil dovolj. Ma ja, ni lahko trenutno bivat in plačevat karkoli niti v Ameriki. Denar vrti tudi v profi košarki - nikoli bolj.
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
07. 10. 2025 17.52
+2
Antipatični igralec do amena
ODGOVORI
2 0
Morgoth
07. 10. 2025 17.47
+0
A zdaj bo cel dan ta LeGnus na prvi strani? Ni bolj pomembnih novic?
ODGOVORI
1 1
Pfolca
07. 10. 2025 17.40
+1
🤭🤭
ODGOVORI
1 0
Pacho Herrera
07. 10. 2025 17.37
+5
Cudn da niste ksne povezave nardil z Luko Doncicem…k ponavad jo za vsako stvar k kdor kol nardi v NBA ma po vase veze z Lukcom😂
ODGOVORI
5 0
Glotar
07. 10. 2025 17.34
+5
to je pa res ful pomembno za Slovenijo...
ODGOVORI
5 0
modelx
07. 10. 2025 17.25
bo objavil, kot kopi: tole je moja zadnja
ODGOVORI
0 0
mici1234
07. 10. 2025 17.11
+1
REKLAMA ZA HENNESEY. maste na njegovem profilu. Da se naujo kj uzigal tle v komentarjih
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
07. 10. 2025 17.08
Odločil se je, da bo kariero zaključil tam kjer je začel, v Clevelando pri Cavaliersih.
ODGOVORI
0 0
