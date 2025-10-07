Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve

LeBron James je podoben šov pripravil pred 15 leti, ko je v posebni oddaji sporočil, da se bo iz Clevelanda pridružil Dwaynu Wadu in Chrisu Boshu pri ekipi Miami Heat. Tudi tokrat je naznanil, da bo razkril svojo veliko odločitev, s čimer je izzval številne špekulacije glede prihodnosti v NBA. Mnogi ameriški mediji so tako dogodku že pripisali oznako "odločitev št. 2". A slednje se je izkazalo kot reklama za žgano pijačo.

LeBron je že v srednji šoli izstopal kot izjemen športnik. Vodil je ekipo St. Vincent–St. Mary do treh državnih prvenstev in bil leta 2003 izbran za najboljšega srednješolskega košarkarja v ZDA. Svojo pot med elito je začel pred 22 leti pri Cleveland Cavaliers, ki so ga na naboru lige NBA kot 18-letnika iz bližnjega Akrona pričakovano izbrali kot prvega, tam pa je hitro postal glavni igralec moštva.

Mnogi so pričakovali, da bo James, potem ko je zadnjih sedem let igral za Lakerse, naznanil konec bogate športne kariere, s katero je postal eden najboljših košarkarjev v zgodovini.

Po sezoni 2009–10 je podpisal pogodbo z ekipo Miami Heat, s katero je dosegel prva dva šampionska naslova (2012, 2013) – obakrat je bil tudi najkoristnejši igralec finala. Leta 2014 se je vrnil v Cleveland, kjer je leta 2016 moštvo pripeljal do prvega naslova lige NBA v zgodovini kluba (v odločilni sedmi tekmi finala je s spektakularnim blokom odločil zmago).

Dve leti pozneje, leta 2018, se je preselil v Los Angeles in marca 2020 z Lakersi osvojil četrti šampionski prstan v karieri. LeBron je v svoji bogati karieri dosegel in presegel številne mejnike – marca 2023 je presegel rekord Kareema Abdul-Jabbarja in postal najboljši strelec v zgodovini lige NBA.

Pri Lakersih je nadaljeval z vrhunsko formo. Že pred selitvijo v LA je postal prvi igralec v zgodovini, ki je prejel naziv najkoristnejšega igralca finala z dvema različnima ekipama – ko je leta 2020 osvojil naslov, je bil znova MVP finala, s čimer je to nagrado prejel že v tretjem različnem dresu. Z več kot 1.200 zaporednimi tekmami z vsaj 10 točkami je postavil več rekordov lige.

Aprila 2025 je bil za svoje izjemne dosežke sprejet v Košarkarsko dvorano slavnih (Hall of Fame) – kot prvi aktivni igralec v zgodovini (skupaj s Chrisom Paulom).