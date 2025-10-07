Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve

LeBron James je podoben šov pripravil pred 15 leti, ko je v posebni oddaji sporočil, da se bo iz Clevelanda pridružil Dwaynu Wadu in Chrisu Boshu pri ekipi Miami Heat. Tudi tokrat je naznanil, da bo razkril svojo veliko odločitev, s čimer je izzval številne špekulacije glede prihodnosti v NBA. Mnogi ameriški mediji so tako dogodku že pripisali oznako "odločitev št. 2". A slednje se je izkazalo kot reklama za žgano pijačo.
Bogata kariera: štirje prstani in številni rekordi
Mnogi so pričakovali, da bo James, potem ko je zadnjih sedem let igral za Lakerse, naznanil konec bogate športne kariere, s katero je postal eden najboljših košarkarjev v zgodovini.
LeBron je že v srednji šoli izstopal kot izjemen športnik. Vodil je ekipo St. Vincent–St. Mary do treh državnih prvenstev in bil leta 2003 izbran za najboljšega srednješolskega košarkarja v ZDA. Svojo pot med elito je začel pred 22 leti pri Cleveland Cavaliers, ki so ga na naboru lige NBA kot 18-letnika iz bližnjega Akrona pričakovano izbrali kot prvega, tam pa je hitro postal glavni igralec moštva.
Po sezoni 2009–10 je podpisal pogodbo z ekipo Miami Heat, s katero je dosegel prva dva šampionska naslova (2012, 2013) – obakrat je bil tudi najkoristnejši igralec finala. Leta 2014 se je vrnil v Cleveland, kjer je leta 2016 moštvo pripeljal do prvega naslova lige NBA v zgodovini kluba (v odločilni sedmi tekmi finala je s spektakularnim blokom odločil zmago).
Dve leti pozneje, leta 2018, se je preselil v Los Angeles in marca 2020 z Lakersi osvojil četrti šampionski prstan v karieri. LeBron je v svoji bogati karieri dosegel in presegel številne mejnike – marca 2023 je presegel rekord Kareema Abdul-Jabbarja in postal najboljši strelec v zgodovini lige NBA.
Pri Lakersih je nadaljeval z vrhunsko formo. Že pred selitvijo v LA je postal prvi igralec v zgodovini, ki je prejel naziv najkoristnejšega igralca finala z dvema različnima ekipama – ko je leta 2020 osvojil naslov, je bil znova MVP finala, s čimer je to nagrado prejel že v tretjem različnem dresu. Z več kot 1.200 zaporednimi tekmami z vsaj 10 točkami je postavil več rekordov lige.
Aprila 2025 je bil za svoje izjemne dosežke sprejet v Košarkarsko dvorano slavnih (Hall of Fame) – kot prvi aktivni igralec v zgodovini (skupaj s Chrisom Paulom).
