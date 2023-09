LeBron James po 12 letih znova v ameriškem dresu na OI 2024?

Potem ko so ameriški košarkarji na nedavno končanem svetovnem prvenstvu ostali brez kolajne, te so si nadeli prvaki Nemci, Srbi in Kanadčani, se želijo vrniti na zmagovalni oder. Prvi zvezdnik svetovne košarke LeBron James si po razočaranju na SP želi sestaviti zvezdniško ekipo za poletne olimpijske igre v Parizu prihodnje leto, poroča LA Times.

Na olimpijskih igrah prihodnje leto bi torej lahko na parketu spet stala ameriška košarkarska reprezentanca s številnimi zvezdniki okrog LeBrona Jamesa, piše tudi Athletic. Poleg 38-letnega Jamesa naj bi se za nastop na OI 2024 zanimali tudi zvezdniki Anthony Davis, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum in Draymond Green. V igri sta tudi Devin Booker in Bam Adebayo, ki že imata zlato kolajno z iger v Tokiu 2020. Kot še piše Los Angeles Times, naj bi bil razlog za zanimanje velikih zvezdnikov severnoameriške lige NBA za nastop na OI v prizorišču samem. Pariz je tržno veliko bolj zanimiv, za Američane ima veliko bolj znosno časovno razliko kot Tokio, poleg tega bržčas tudi proticovidnih omejitev ne bo. Olimpijsko izkušnjo bo lažje prodati tako potrošnikom kot športnikom. V primeru Jamesa bi bile olimpijske igre zanj lahko veliki mednarodni sprejem, saj se bliža upokojitvi. Poletje dobrega vina, zmagovalne košarke in oboževanja po vsem svetu bodo bržkone ves čas potovanja spremljale kamere. S tem bodo pripravili dokumentarni film, ki ga bo treba le zapakirati in prodati, kadar koli bo hotel, še piše Times. Tako dvakratni olimpijski prvak James, ki je za Američane nazadnje igral v Londonu leta 2012, in kmalu 35-letni trikratni olimpijski prvak (2012, 2016, 2020) Kevin Durant bi pariške igre 2024 predstavila kot svoj "zadnji ples".