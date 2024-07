LeBron James ostaja v Los Angelesu

Legendarni košarkar iz Akrona v Ohiu bo nadaljeval kariero vsaj do svojega 41. leta, saj se mu bo v prihodnji sezoni pri Los Angeles Lakers pridružil njegov sin Bronny James, ki je bil na nedavnem naboru izbran kot 55. Tako bosta postala prvi oče in sin, ki bosta istočasno igrala v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

LeBron in Bronny James

V LeBronovi novi pogodbi, ki je že njegova četrta v NBA, je vključena tudi možnost, da po sezoni 2024/25 ponovno postane prost igralec, podobno kot je storil to poletje.

LeBron James je svojo kariero v NBA začel že v sezoni 2003/04 in v tem času zbral 40.474 točk, kar je rekord v severnoameriški košarkarski ligi. Naslov prvaka je osvojil štirikrat: enkrat s Cleveland Cavaliers (2016), dvakrat z Miami Heat (2012, 2013) in enkrat z Los Angeles Lakers (2020). Njegova izjemna kariera vključuje tudi številne osebne dosežke, vključno z nagradami za najkoristnejšega igralca (MVP), ki jih je osvojil štirikrat, in kar 20 uvrstitvami na tekmo vseh zvezd. 13-krat je bil uvrščen v prvo ekipo lige.