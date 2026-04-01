LeBron James podrl mejnik Kareema Abdul-Jabbarja

Noben drug igralec v zgodovini lige NBA ni sodeloval pri več zmagah svoje ekipe kot LeBron James. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers je podrl rekord, ki je bil pred tem v lasti Kareema Abdul-Jabbarja po številu zmag v celotni karieri. James je trenutno pri številki 1229. Od tega jih je 1045 dosegel v rednem delu sezone in 184 v končnici. Abdul-Jabbar ima sicer v lasti rekord po doseženih zmagah v rednem delu sezone, dosegel jih je 1074, ki bo po vsej verjetnosti tudi padel v roke Jamesu, če bo kariero podaljšal vsaj še za eno sezono.