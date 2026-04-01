Košarka

LeBron James podrl mejnik Kareema Abdul-Jabbarja

Los Angeles, 01. 04. 2026 20.57 pred 27 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
LeBron James

Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi brez večjih težav premagali četrtouvrščeno ekipo vzhodne konference Cleveland Cavaliers (127:113). Za jezernike je bila to 50. zmaga v sezoni, s čimer so se utrdili na 3. mestu zahodne konference. Za ekipo iz mesta angelov je nastopil tudi veteran LeBron James, ki je vknjižil 1229. zmago v karieri in s tem podrl rekord, ki je bil doslej v lasti Kareema Abdul-Jabbarja.

Noben drug igralec v zgodovini lige NBA ni sodeloval pri več zmagah svoje ekipe kot LeBron James. Zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers je podrl rekord, ki je bil pred tem v lasti Kareema Abdul-Jabbarja po številu zmag v celotni karieri. James je trenutno pri številki 1229. Od tega jih je 1045 dosegel v rednem delu sezone in 184 v končnici. Abdul-Jabbar ima sicer v lasti rekord po doseženih zmagah v rednem delu sezone, dosegel jih je 1074, ki bo po vsej verjetnosti tudi padel v roke Jamesu, če bo kariero podaljšal vsaj še za eno sezono.

Podiranje rekordov in postavljanje novih mejnikov je postalo stalnica Jamesove kariere, ki se prebija skozi svojo že 23. sezono. Z vidika rednega dela sezone je že vodilni po številu tekem (1614), doseženih točk (43325), metov iz igre (15919), tekem v končnici (292) in še bi lahko naštevali.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Juzles Iters
01. 04. 2026 21.35
Bravo, James.
bibaleze
