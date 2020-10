LeBron James prehitel Magica Johnsona: Finalov se nikoli ne naveličaš

LeBron James je 33 točkam dodal devet skokov in asistenc.Anthony Davis je dosegel eno manj, a je imel fantastičen met iz igre (15/20) in je bil znova nerešljiva uganka za obrambo Miamija. Lakersi so tako le še dve točki oddaljeni do naslova prvakov. Njihov udarni dvojec James-Davis pa se je znova vpisal v zgodovino. Prvič po letu 2002 se je namreč pripetilo, da sta na finalni tekmi dva košarkarja jezernikov dosegla (ali presegla) mejo 32 točk.

Poleg tega je LeBron pri 35 letih prehitel legendarnegaMagica Johnsona na večni lestvici igralcev z največ odigranimi finalnimi tekmami. Trenutno je pri 51, že po naslednjem obračunu pa se bo na petem mestu izenačil s Tomom Heinsohnom. "To je nekaj, za kar garam vso sezono. Igrati junija oziroma – tako kot v tej sezoni – oktobra, je čast in velik privilegij. Počaščen sem, da sem del tako velike franšize s tako izjemnimi košarkarji, trenerskim štabom in navijači. Tega se nikdar ne bom naveličal," je po drugi tekmi dejal James.