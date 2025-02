LeBron James s trojnim dvojčkom jezernike popeljal do zmage nad Knicksi

LeBron James je v severnoameriški košarkarski ligi NBA izvedel mojstrsko predstavo v Madison Square Gardnu. Zvezdnik jezernikov je dosegel 33 točk v trojnem dvojčku, ko so njegovi Los Angeles Lakers končali niz petih zmag New York Knicks in zmagali z izidom 128:112.

LeBron James je točkovnemu izkupičku dodal 11 skokov in 12 podaj, Austin Reaves je prispeval 27 točk, Lakers pa so kljub odsotnosti Anthonyja Davisa zaradi poškodbe trebušne mišice držali pod nadzorom oba zvezdnika kratkohlačnikov Karla-Anthonyja Townsa in Jalena Brunsona. "Pozorni smo bili na podrobnosti," je dejal James in dodal: "Tudi brez AD-ja (Anthonyja Davisa, op. p.) moramo biti predvsem ekipa, ki je kolektiv, nobeden od nas tega ne more storiti sam. Zato je bilo za nas dobro, da smo vstopili v tekmo s tem moštvenim vidikom, da smo se skupaj zbrali, izostrili naš pogled in nato delili žogo v napadu."

Kljub ekipnemu dosežku pa je ton izjemni predstavi dal predvsem 40-letni James, ki je navdušil v areni na Manhattnu, ki jo je označil za največjo na svetu. Besede zvezdnika o tem, da morajo biti kolektiv tudi brez Anthonyja Davisa, odmevajo, saj se takrat še ni uradno vedelo, da je bil Davis vključen v veliko menjavo treh ekip, v okviru katere se bo slovenski zvezdnik Dallasa Luka Dončić pridružil jezernikom, Davis pa bo odšel v Teksas k Mavericks. "Nocoj nas je LeBron vodil s svojim duhom, močjo in glasom," je dejal trener Lakersov J. J. Redick. "Očitno je odigral fantastično statistično igro, a že od začetka je bilo jasno, da je na misiji." Josh Hart je dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 13 skoki in 11 asistencami za Knicks, Towns pa je ob metu za tri od 12 zdržal pri 11 točkah, Brunson pa je končal pri skromnih 17.

Lakers so svoj dosežek izboljšali na 28:19 in ostali peti v zahodni konferenci, eno tekmo za Denver Nuggets, za katere zaradi poškodbe še naprej ne igra drugi Slovenec v ligi NBA Vlatko Čančar. Nuggets, ki jih je spodbudil 22. trojni dvojček trenutnega najkoristnejšega igralca NBA Nikole Jokića v sezoni, so se otresli silovitega napada Hornets in zmagali s 107:104 v Charlottu. Srbski zvezdnik Jokić je dosegel 28 točk s 13 skoki in 17 podajami, a to skorajda ni bilo dovolj, saj so sršeni izničili 17 točk zaostanka v prvem polčasu in 51,6 sekunde pred koncem povedli s 104:100. Jokić je odgovoril z uspešnim metom za tri točke, izsilil prekršek ter s parom prostih metov vrnil Denver v vodstvo.

Bridges je dosegel 12 od svojih 24 točk v četrti četrtini in pobral 12 skokov za vodstvo Hornets, toda Charlotte je ostal prekratek in vpisal četrti zaporedni poraz. Aaron Wiggins je za vodilno ekipo zahodne konference Oklahoma City Thunder z 41 točkami dosegel rekord kariere in zbral 14 skokov na tekmi proti Sacramento Kings, ki jo je njegova ekipa dobila s 144:110. Shai Gilgeous-Alexander je v dvoboju, na katerem se je Thunder po porazu pri Golden Statu vrnil na zmagovita pota, dodal 29 točk. Košarkar Miamija Bam Adebayo je popeljal Heat do zmage s 105:103 nad Spurs v San Antoniu, kjer je bil zvezdnik Spurs Victor Wembanyama odsoten zaradi bolezni. Adebayo je končal s 30 točkami, 12 skoki in devetimi podajami za Heat.

Washington Wizards so prekinili niz 16 porazov z zmago s 105:103 pri Minnesota Timberwolves, ekipa Utah Jazz pa je končala niz osmih tekem z domačo zmago nad Orlando Magic s 113:99. Kyle Kuzma je dosegel 31 točk in vodil Wizards, ki niso zmagali od 1. januarja in so dosegli šele svojo drugo zmago na gostovanju v sezoni, proti ekipi Timberwolves, ta je igrala brez bolnega zvezdnika Anthonyja Edwardsa. V Indianapolisu je Pascal Siakam z metom za tri točke popeljal Pacers do zmage s 132:127 nad Atlanta Hawks, ki so izgubili osmič po vrsti kljub 34 točkam in 17 podajam Traeja Younga.

Liga NBA, izidi:

Indiana Pacers - Atlanta Hawks 132:127

Utah Jazz - Orlando Magic 113:99

Charlotte Hornets - Denver Nuggets 104:107

(Vlatka Čančarja zaradi poškodbe ni bilo v postavi Denverja).

Houston Rockets - Brooklyn Nets 98:110

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 103:105

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 144:110

New York Knicks - Los Angeles Lakers 112:128

San Antonio Spurs - Miami Heat 103:105

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 127:108