LeBron James sporočil Trumpu: V košarkarskem svetu se zate ne zmeni nihče

Spomnimo, Donald Trump se je pred dnevi v svojem slogu oglasil na Twitterju, kjer je zapisal, da je klečanje košarkarjev ob ameriški himni sramotno in nesprejemljivo. Dodal je, da ob takšnih prizorih nemudoma preneha z gledanjem tekem.

Kot prvi izmed košarkarjev se je po zapisu predsednika oglasil izkušeniJ. J. Redick."Prvič, mislim, da se nihče v NBA ne zmeni, če nas Trump spremlja ali ne. Drugič, vsak njegov tvit je namenjen razdvajanju javnosti in hujskanju ljudi drug proti drugemu. In tudi ta ni bil nič drugačen," je dejal 36-letni član New Orleans Pelicansov.

Po tekmi med Los Angeles Lakersi in Oklahoma Thunderji, ki so jo sicer dobili slednji, pa se je s podobnim sporočilom oglasil tudi prvi obraz ligeLeBron James: "Nihče v košarkarskem svetu ne bo žalosten, če nas bo prenehal gledati. Mislim, da se za to ne zmeni nihče. To je vse, kar bom dejal."