Košarkarski zvezdnik LeBron James razkriva svojo strast do golfa

Prvi posnetek je dolg več kot 90 minut in prikazuje njegovo potovanje na Škotsko, kamor se je junija odpravil skupaj z nekdanjimi soigralci iz ekipe Cleveland Cavaliers. Med njimi so bili Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson in Channing Frye. Posebej čustven je del, v katerem se ponovno zbere ekipa, ki je leta 2016 osvojila naslov prvaka lige NBA. Cavaliers so takrat v finalu s 4:3 premagali Golden State Warriors in osvojili svoj prvi naslov v zgodovini kluba.
V opisu prvega videoposnetka ustvarjalci gledalce vabijo, naj spremljajo Jamesa in njegove prijatelje pri raziskovanju nekaterih najboljših golfskih igrišč na svetu. Ob tem pa ne manjka niti dobre hrane, vina in veliko smeha.
James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, kljub vse večjemu zanimanju za golf še ne razmišlja o koncu košarkarske kariere. Po osmih sezonah pri Los Angeles Lakers se je odločil za prestop k Philadelphia 76ers, kjer bo odigral rekordno 24. sezono v ligi NBA.
Julija je spregovoril tudi o svojem odnosu do golfa. Poudaril je, da želi otrokom omogočiti dostop do tega športa že v mladih letih, predvsem tistim, ki si igranja golfa sicer ne bi mogli privoščiti. Njegov cilj je, da se otroci z golfom spoznajo in se nad njim navdušijo.
James je v bogati karieri osvojil štiri naslove prvaka – dva z Miami Heat, enega s Cleveland Cavaliers in enega z Los Angeles Lakers. Štirikrat je bil izbran za MVP rednega dela in finala, poleg tega pa je rekorder po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA.
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