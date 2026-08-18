Košarkarski zvezdnik LeBron James razkriva svojo strast do golfa

Prvi posnetek je dolg več kot 90 minut in prikazuje njegovo potovanje na Škotsko, kamor se je junija odpravil skupaj z nekdanjimi soigralci iz ekipe Cleveland Cavaliers. Med njimi so bili Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson in Channing Frye. Posebej čustven je del, v katerem se ponovno zbere ekipa, ki je leta 2016 osvojila naslov prvaka lige NBA. Cavaliers so takrat v finalu s 4:3 premagali Golden State Warriors in osvojili svoj prvi naslov v zgodovini kluba.

V opisu prvega videoposnetka ustvarjalci gledalce vabijo, naj spremljajo Jamesa in njegove prijatelje pri raziskovanju nekaterih najboljših golfskih igrišč na svetu. Ob tem pa ne manjka niti dobre hrane, vina in veliko smeha.