LeBron James znova poln hvale na račun Luke: Takih igralcev ne moreš ustaviti

LeBron James v svoji 21. sezoni v ligi NBA melje naprej. Pri 39 letih starosti na tekmo v povprečju dosega 25 točk, sedem skokov in osem podaj. Štirikratni prvak in MVP rednega dela sezone je v ligi NBA doživel že vse in svoje bogate izkušnje se je zdaj odločil vsaj deloma podeliti s svetom v obliki podkastov, ki jih snema z nekdanjim NBA košarkarjem J.J. Redickom.

V drugem delu podkasta Mind the game sta se Redick in James med drugim pogovarjala tudi o Luki Dončiću. Znano je, da sta oba navdušena nad njegovo igro, tokrat pa sta govorila o taktikah nasprotnih ekip, ko želijo ustaviti košarkarja na njegovi ravni. Še bolj natančno, govorila sta o obrambi proti akcijam "pick and roll". Še natančneje sta se pogovarjala o tem, kako pogosto nasprotniki določene igralce poskušajo ustaviti z napadom na igralca, ki ima v pick and roll akciji žogo v svojih rokah. V teh primerih bi igralca, ki ima žogo v svoji posesti, napadla dva obrambna igralca. Tisti, ki je prvotno bil zadolžen zanj in obrambni igralec, ki je pokrival njegovega najbližjega soigralca. Gre za t. i. obrambno akcijo blitz.

"Letos je bil med petimi najbolj blitzanimi igralci v akciji pick and roll Luka blitzan daleč najbolj, skoraj 200-krat več," je analizo začel Redick. Izpostavil pa je, da se LeBron James še nikoli ni znašel na seznamu 20 najbolj obleganih košarkarjev. Ko ga je Redick vprašal, zakaj na tem seznamu ni njegovega imena, je James odgovoril hitro in odločno: "Ker vse akcije pravilno preberem."