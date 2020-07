LeBron James: Med pandemijo sem najbolj pogrešal mamo

"Prvič v življenju tako dolgo nisem videl mame. Mamo sem vse od februarskih tekem All-Star videl le tri tedne, preden smo se morali košarkarji vrniti v mesta, kjer živimo in delamo, in se začeti pripravljati na nadaljevanje sezone. To je bilo zame res ekstremno," je dejal trikratni šampion lige NBA s Cleveland Cavaliers (2012, 2013, 2016) LeBron James. Štirikratni lastnik naslova najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA (2009, 2010, 2012, 2013) je edini otrokGlorie Marie James, ki je Jamesa rodila, ko je bila še najstnica, in ga nato vzgajala kot mati samohranilka. Jamesova mati živi v Akronu v zvezni državi Ohio in ji ni bilo niti slučajno do tega, da bi se z letalom odpravila k sinu v Los Angeles. James in njegova mama sta si zelo blizu. Vsakič, ko beseda nanese na njegovo otroštvo, zvezdnik moštva Los Angeles Lakers ne pozabi omeniti, kako občuduje svojo mamo in spoštuje njeno moč in psihično vzdržljivost, da sta se lahko prebila iz dneva v dan, tudi takrat, ko je bilo denarja malo in nista imela niti za hrano in sta se morala kar dvanajstkrat preseliti v času njegovega zgodnjega otroštva med petim in osmim letom.