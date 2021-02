LeBron kritičen do vodstva lige NBA: Primazali ste nam klofuto

"Letos nimam energije za tekmo All Star in se je sploh ne veselim,"je po zadnji tekmi z Denverjem dejalLeBron Jamesin dodal: "Sploh ne razumem, zakaj bomo imeli tekmo zvezd."

"Zame in za soigralce je bilo med sezonama le 71 dni, začenjali smo novo sezono in rekli so nam, da ne bo tekme zvezd in da bo takrat premor. Pet dni, med 5. in 10. marcem, bi bila priložnost, da se pripravimo na drugo polovico sezone. Nato pa so nam s to novico o tekmi zvezd primazali klofuto," je dejal 36-letni James.

"Ob tem se še vedno borimo s pandemijo covida-19. Vso ligo bomo peljali v eno mesto? Očitno pandemija v tem trenutku nima nobene zveze s tistim koncem tedna."

"Kot vidite, nisem ravno srečen zaradi tega, ampak na to ne morem vplivati. Če bom izbran, bom tam. A le fizično, ne tudi psihično," je dodal James, podobno mnenje pa imajo še nekateri igralci, tudi Sacramentov De'Aaron Fox. "Če sem povsem iskren, mislim, da je to neumno," je dejal.

"Če moramo nositi maske in se držati vseh protokolov na vsaki tekmi, kakšen je potem namen vrnitve tekme vseh zvezd? Očitno je denar tisti, ki obrača svet. Sicer nisem posebej zaskrbljen zaradi tega. Če me bodo izbrali za tekmo, pa naj bo tako," je še povedal Fox.

Tekma All Star bi morala biti ta mesec v Indianapolisu, a so jo odpovedali zaradi novega koronavirusa. Prestavili so jo na 7. marec, potem ko sta liga in sindikat igralcev dosegla okvirni dogovor.

V glasovanju za tekmo zvezd trenutno vodi zvezdnik BrooklynaKevin Durant z 2.302.705 glasovi, sledi James z 2.288.676. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je na drugem mestu med branilci oziroma skupno četrti na zahodu in sedmi v ligi z 1.395.719 glasovi.