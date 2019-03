LeBron na večni lestvici mimo Jordana: Noro je, več kot noro

Čestitke so deževale na račun LeBrona Jamesa, čeprav je nov poraz Los Angeles Lakerse še oddaljil od mest, ki vodijo v letošnjo končnico lige NBA. Na obračunu z Denver Nuggetsi so Jamesu zavrteli posebej za to priložnost pripravljen videoposnetek, s katerim so se v Staples Centru poklonili zdaj četrtemu najboljšemu strelcu NBA vseh časov. James je na robu solz pospremil dogajanje na semaforju, nato pa ob naslednji minuti odmora obsedel na klopi z brisačo prek obraza.

"Ne vem, človek, veliko reči sem storil v moji karieri, to pa je povsem pri vrhu," je po tekmi dejal 34-letni košarkar. "Za otroka iz Akrona, Ohia, ki je potreboval navdih, potreboval neke vrste pozitivnega vpliva ... MJ (Michael Jordan, op. a.) je bil zame ta tip. Želel sem biti kot MJ, želel sem metati 'fadeawaye' kot MJ, želel sem pokazati jezik med zabijanji kot MJ, želel sem nositi moje superge kot MJ ... Želel sem, da bi se otroci v nekem trenutku zgledovali po meni, kot so se po MJ-ju. Noro je, če sem iskren. Več kot noro."

Jamesu so po velikem podvigu v Los Angelesu predvajali posebno čestitko: